Celia Pérez 12 JUN 2026 - 07:11h.

El centrocampista responde a su futuro días antes de debutar con España en el Mundial

El Real Madrid hace oficial el contrato de José Mourinho y pone fecha a la pretemporada

Compartir







A pesar de que Florentino Pérez se impuso con solvencia a Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid, aún coletea los movimientos de uno y otro con vistas al mercado de fichaje y la intención de reforzar la plantilla del cuadro blanco este verano. Uno de los principales nombres que salió a la luz fue el de Rodrigo Hernández, jugador del City y capitán de España, y que esta madrugada ha aclarado la situación.

En una entrevista con Manu Carreño en El Larguero, Rodri ha sido preguntado sobre el interés que Enrique Riquelme ha mostrado en él durante su candidatura, a lo que ha respondido de forma bastante clara. "Te voy a ser sincero. Yo he estado un poco al margen. Es verdad que te llegan cosas, pero yo al final no sé muy bien de dónde vienen las cosas. Intento centrarme en lo que me toca ahora. Entiendo también que forme parte del juego, de lo que nos dedicamos. Tu nombre sale por ahí. Lo aceptamos como tal. Ni he pensado, ni estoy tomando decisiones. Poco más te puedo decir", aseguró.

A Rodrigo Hernández aún le queda un año más de contrato con el cuadro citizen, por lo que su futuro es un poco incierto. La llegada de Mourinho al Real Madrid parece alejarle de la casa blanca, ya que el luso apunta a Bernardo Silva.

PUEDE INTERESARTE Bernardo Silva deja tirados a FC Barcelona y Atlético tras la llamada de Mourinho para el Real Madrid

En pleno runrún de dimes y diretes, el centrocampista madrileño se muestra centrado en un Mundial ilusionante con España. "Mi foco esta en el Mundial. Sigo teniendo contrato con mi club", matizó para tratar de dejar a un lado todos los rumores que le rodean en estos momentos y centrarse en la concentración de la selección española, que debutará el próximo lunes, a las 18.00 horas, contra Cabo Verde.