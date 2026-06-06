Joaquín Anduro 06 JUN 2026 - 22:09h.

El resumen de los proyectos de los dos candidatos

La opinión de la afición del Real Madrid entre José Mourinho y Jürgen Klopp: "Proyecto deportivo"

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Este domingo, los socios del Real Madrid están llamados a las urnas, por primera vez en 20 años, para elegir al que será el presidente del equipo blanco de 2026 a 2030 con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como únicos candidatos. Los dos empresarios se medirán mano a mano después de unas semanas de campaña en las que han mostrado sus propuestas y proyectos para el club, que van desde los fichajes de José Mourinho, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries por parte del madrileño a las opciones de Jürgen Klopp, Erling Haaland o Rodri Hernández por el alicantino.

Florentino Pérez, "mucha historia por hacer"

Tras su comentada rueda de prensa de hace un mes, Florentino Pérez anunció que se sometería al referéndum de los socios adelantando las elecciones. Para ello, el actual máximo mandatario ha reivindicado los numerosos éxitos logrados bajo su mandato que le han convertido en el más laureado de la historia del club.

En cuanto a los fichajes, la parte central de su proyecto es el regreso de José Mourinho 13 años después para remendar los malos resultados y problemas de vestuario en el Real Madrid. En cuanto a jugadores, Ibrahim Konaté llegaría libre del Liverpool y Denzel Dumfries tras pagar su cláusula de 20 kilos al Inter. La guinda sería la llegada de un nuevo galáctico por el que hará una oferta de 150 millones, con Joao Neves o Vitinha rumoreados sin confirmar su nombre, especificando únicamente que no juega en la Premier y que no se trata de Olise.

Otro de los puntos de Florentino Pérez ha sido el del cambio de la relación de los socios con el club, a los que buscará dotar de parte de la propiedad económica del club. Para ello se crearía una sociedad mercantil vinculada al club valorada en los 10.000 millones de euros con un 5% para un inversor externo y el 95% repartido entre los cerca de 100.000 socios.

También ha incidido el empresario madrileño en reforzar el papel de socios y peñistas con un plan para recuperar miles de abonos retirados por uso fraudulento y vinculados a reventa ilegal. "Vamos a poner a disposición de los socios no abonados miles de abonos que han sido rescatados de la reventa ilegal", declaró el candidato.

No podía faltar la aportación inmobiliaria de Florentino Pérez con la creación de un campus de innovación tecnológica en la Ciudad Deportiva de Valdebebas que estaría ligado a la inteligencia artificial y la biotecnología: "Será el distrito tecnológico más importante de Europa y tendremos acceso a los sistemas más avanzados que ayudarán en muchísimos temas como las lesiones". Además de esto también se impulsaría la creación del 'Gran Club Social' en unas instalaciones que estarían ligadas a Valdebebas.

Por último, siguiendo con la tecnología, el actual presidente ha proyectado el "Bernabéu Infinito" en una tecnología impulsada junto a Apple para que los aficionados puedan acceder virtualmente al estadio y disfrutar de los partidos sin estar allí en persona. Este sistema consiste en unas gafas de realidad virtual que permitirían ver los encuentros desde casa con cámaras de 360 grados y diferentes perspectivas. Esto, unido a distintas experiencias digitales con las que llevar el Real Madrid a lugares de todo el mundo.

Enrique Riquelme, "legado y proyecto"

Por primera vez en su segunda etapa en el Real Madrid, Florentino Pérez tendrá un rival enfrente en unas elecciones en la figura de Enrique Riquelme. El empresario de Cox se ha hecho un nombre en el madridismo durante el último mes con numerosas apariciones con las que ha intentado convencer a los socios de un cambio de rumbo del club.

Entre los fichajes han destacado los nombres de Rodri Hernández y de Erling Haaland (a pesar del desmentido desde el entorno del noruego) con Jürgen Klopp como candidato número 1 al banquillo. El encargado de negociar con el alemán sería Raúl González Blanco, presentado como director deportivo de su candidatura, que llegaría al club con otros excapitanes como Iker Casillas o Fernando Hierro además de Vicente del Bosque como asesor "de forma desinteresada".

Uno de los principales ataques de Enrique Riquelme a Florentino Pérez ha llegado en forma de acusaciones al actual dirigente de querer "vender el Real Madrid". "Quiero garantizar que el Real Madrid será siempre 100% de sus socios", respondió el alicantino, manteniendo su apuesta por el actual modelo societario del club sin entrada de agentes externos.

Para esos socios, el empresario anunció una reducción de la cuota de socio al 50% hasta que el club vuelva a ganar una Champions, una lista de espera transparente para nuevos abonos, un sorteo ante notario para conceder 10.000 nuevos abonos a socios o un nuevo sistema de cesión de localidades. También prometió una serie de ayudas en accesos a entrenamientos, veteranos, un "Nuevo Día de las Peñas" y un portal de transparencia.

En el terreno de las instalaciones, el proyecto estrella de Enrique Riquelme es la creación del Real Madrid Arena con una capacidad de 15.000 espectadores para el baloncesto, conciertos y todo tipo de eventos. También de la "Ciudad del Socio" en Valdebebas con todo tipo de actividades para los madridistas junto a la ampliación del Estadio Alfredo di Stéfano y la presencia del femenino en ocasiones en el Santiago Bernabéu.

Por último, el alicantino se refirió a una mejora de condiciones para los asistentes al Santiago Bernabéu, al cual ve con margen de mejora. Para ello pretende implementar unas mejores condiciones de acceso al estadio de Chamartín, tanto personal como digitalmente, así como durante su estancia dentro del coliseo blanco.