Mourinho abre la puerta de salida a Raúl Asencio y el Real Madrid ya busca la fórmula

Javi Rayo 22 JUL 2026 - 08:25h.

Raúl Asencio puede ser el próximo jugador en abandonar el Real Madrid

Ya hay fecha para el primer partido de José Mourinho al frente del Real Madrid

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José Mourinho empieza a perfilar la que será su primera plantilla en el regreso al Real Madrid. A expensas de que todavía pueda llegar algún fichaje antes del cierre de mercado, la prioridad ahora es aligerar el equipo. Según informa Fabrizio Romano, Raúl Asencio tiene muchas papeletas para ser el próximo futbolista en abandonar el club blanco. El técnico portugués no cuenta con él, ya se lo ha hecho saber y la puerta de salida está abierta de par en par para el canterano.

Asencio tiene un valor de mercado de 20 millones

Según la citada información, Asencio ya sabe de los planes de José Mourinho desde el pasado mes de junio. El central está entrenando con normalidad pero sabiendo que no cuenta para el técnico portugués. Tras la decisión de Mou, el Real Madrid trabaja ya para encontrar la fórmula para ejecutar su salida. La directiva merengue está abierta tanto a una cesión con opción de compra obligatoria como a un traspaso definitivo. Todo dependerá de las ofertas y de la cantidad de las mismas. Pero la decisión está tomada, Asensio no formará parte de la primera plantilla con el inicio de las competiciones.

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Tras la llegada de Konaté, Raúl Asencio se había convertido en el último central del equipo. Por detrás del futbolista francés, de Rüdiger, recientemente renovado, de Dean Huijsen y de Eder Militao. A expensas de saber quiénes serán los centrales titulares para José Mourinho, lo que está claro es que Asencio no entra en los planes del exentrenador del Benfica.

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Pese a su juventud -23 años- y haber jugado en el Real Madrid, el valor de mercado de Raúl Asencio es sorprendentemente barato, tan sólo 20 millones. Con lo que el club que se lo quiera llevar, deberá hacer una oferta en torno a esa cantidad. Lo último de lo que se tiene constancia es de cierto interés de equipos de Arabia Saudita, nada más.