Giro total al futuro de Alessandro Bastoni en el Inter de Milán, Real Madrid y Barcelona ya lo saben

Fran Fuentes 21 JUL 2026 - 15:34h.

El agente del jugador ha hablado públicamente sobre su posible salida

El Real Madrid discute "internamente" un cambio radical por el fichaje de Rodri Hernández

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El futuro de Alessandro Bastoni ha sido vinculado a varios clubes durante este mercado de fichajes. A principios de verano, las negociaciones con el FC Barcelona aceleraban sin problema y solo faltó un acuerdo económico entre clubes para cerrar la operación. Sin embargo, el conjunto barcelonista priorizó reforzar la delantera con Anthony Gordon y Karim Adeyemi, por lo que ahora apostarán por una opción low cost. Posteriormente, el italiano fue una de las peticiones de José Mourinho para el Real Madrid, especialmente tras la lesión de Nico Schlotterbeck. No obstante, su llegada se paralizó debido al caso judicial por el que fue llamado a declarar. Ahora, su situación ha dado un giro total respecto a su futuro.

Y es que, según informa Nicolò Schira, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, Alessandro Bastoni seguirá vinculado al Inter de Milán. Así lo afirma su agente, Tullio Tinti, en Sky Italia: "Bastoni está enamorado del Inter y es un súper aficionado del Inter. Todavía tiene dos años de contrato y es feliz en el Inter. Nunca ha pensado en salir de Italia en los últimos meses", explica.

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Sin embargo, pese a la declaración de intenciones, ha dejado una puerta abierta a una posible salida del jugador en el mercado de fichajes: "Luego, si llega alguna cosa que satisfaga al club y al jugadores, nos sentaríamos a hablarlo", sentencia.

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Así las cosas, el traspaso de Alessandro Bastoni tanto al Real Madrid como al FC Barcelona o a la Premier League, donde también ha suscitado interés, parece totalmente paralizado. Primero, porque supone un riesgo para cualquier club contratar a un jugador con una causa judicial abierta, mucho más cuando se trata de esa índole. Y, segundo, porque el futbolista estaría satisfecho en el Inter de Milán, donde es capitán y uno de los máximos exponentes del fútbol italiano.