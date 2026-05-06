Qué falta en el Barça para que se dé el fichaje de Bastoni

Celia Pérez 06 MAY 2026 - 09:14h.

El defensa del Inter es el primer objetivo del Barça

Szczesny da portazo a una oferta de un equipo de LALIGA y prioriza el Barça

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Deco ya tiene puesta la mente en la que quiere que sea la plantilla culé para la próxima temporada. A pesar de que aún no ha cantado el alirón, el Barça ya tiene finiquitada una temporada que cerrará con el título de LALIGA y por ello la dirección deportiva ya lleva tiempo trabajando en el rediseño de la plantilla de Hansi Flick. No son pocos los asuntos pendientes que debe resolver dentro del equipo, como la propia continuidad del técnico alemán -a falta de oficialidad- o el futuro de Robert Lewandowski, pero hay objetivo claro en cuanto a fichajes y es la llegada de un defensa. Ahí es donde aparece el nombre de Alessandro Bastoni.

El nombre del central acapara todos los focos y el propio presidente del Inter, Giuseppe Marotta, ha sido muy claro al reconocer el interés culé por el jugador. "No niego que el FC Barcelona esté interesado en él, pero por ahora es un interés muy superficial y carece de fundamento hablar de más cosas en este momento", reconoció públicamente.

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Pues bien, según cuenta Matteo Moretto, Bastoni es el primer objetivo del Barça, el jugador ya dijo que sí y llegar a un acuerdo a nivel contractual no será un problema. Además, en la entidad culé es consciente de que tendrá que desembolsar entre 60 y 65 millones por él, pero aún falta un último fleco y no menos importante: el visto bueno de Hansi Flick.

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El futbolista termina contrato con el Inter en 2028, aunque hay muchas opciones de que pueda salir en el próximo verano. La dirección deportiva culé está dispuesta a poner toda la carne en el asador, pero sin entrar en ninguna locura económicas que pueda exigir el Inter por el jugador. Toca seguir esperando a un nuevo paso de los protagonistas.