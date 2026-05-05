El Big Data reivindica a Ferran Torres frente a sus competidores en el mercado para la delantera del Barça

Los datos avalan la continuidad de Ferran Torres

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Con los objetivos prácticamente cumplidos y LALIGA EA Sports casi en el bolsillo, el FC Barcelona ya está mirando al mercado de fichajes. La directiva trabajará en varias zonas del campo, con especial interés en la delantera.

Todo apunta a que perderán a Marcus Rashford, pues no se ha conseguido llegar a un acuerdo con el Manchester United para prolongar su cesión. Además, Robert Lewandowski termina contrato el próximo mes de julio y aun se desconoce si renovará o cambiará de aires.

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A todo esto, muchos aficionados han puesto en duda la continuidad de Ferran Torres. El delantero valenciano ha asumido un rol más protagonista esta temporada, aunque no ha terminado de convencer a todos los seguidores culés que han echado en falta que diese un paso adelante en los momentos clave de la temporada.

El Big Data justifica el rendimiento de Ferran Torres

En estas últimas semanas han sonado muchos nombres para complementar la delantera culé. Julián Álvarez ha sido el más repetido, pero diferentes medios de comunicación han compartido otros como el de Alexander Sorloth, Vedat Muriqi o Joao Pedro.

Desde El Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Driblab para comparar el rendimiento del '7' culé con sus posibles sustitutos. Fijándonos únicamente en los goles, todos llevan una cantidad muy similar -Ferran 20, Muriqi 21, Sorloth 19, Joao Pedro 20 y Julián 20-. Sin embargo, es el delantero español el que ha llegado a la veintena con menos minutos disputados.

Entrando más a fondo en los datos, vamos a comparar uno por uno a los delanteros para recoger sus datos en la presente temporada. Comparando al valenciano con Sorloth, sorprende que el noruego supera muy ligeramente en el porcentaje de duelos aéreos ganados, pese a la gran diferencia de altura. En cuanto al resto de apartados, Ferran Torres se ha mostrado ampliamente superior, sumando más remates, pases clave en juego y ocasiones creadas.

Con Vedat Muriqi ocurre algo similar que con Alexander Sorloth, pues Ferran Torres tiene mejor finalización -remates que acaban en gol-, con un 21,8% frente al 18,4% del kosovar. En cuanto al apartado de asociación, también registra más pases clave en juego y ocasiones creadas, además de tener más presencia en el área. El aspecto en el que gana el delantero bermellón es en la eficiencia aérea.

No salimos de LALIGA EA Sports para comparar a Ferran Torres con uno de los grandes deseos del Barcelona como es Julián Álvarez. En la comparación del argentino, el valenciano registra mejores datos en ciertos aspectos, como el número de remates o presencia en el área rival, pero tanto en asociación como en defensa, el argentino se muestra superior, con más ocasiones creadas, recuperaciones, regates completados y pases clave en juego.

Finalmente, esta temporada Joao Pedro se ha mostrado como un delantero más contundente en el aspecto defensivo, con más presiones realizadas y recuperaciones completadas. En el apartado ofensivo, Ferran Torres registra más remates, presencia en área rival e incluso pases clave en juego, además de ganar más duelos aéreos.