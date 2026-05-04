Jorge Morán 04 MAY 2026 - 13:46h.

Su futuro en el Barcelona no está seguro

Raphinha se disculpa por sus gestos tras la eliminación en el Metropolitano: "No se corresponde con mis valores"

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El futuro de Raphinha Dias sigue siendo muy incierto. El jugador, que está cerca de terminar su recuperación, podría no seguir en el Barcelona la próxima temporada y apuntan a que podría tener una oferta desde Arabia Saudí. Pero lejos de confirmar esos rumores, el brasileño sigue demostrando su felicidad e importancia en el equipo culé.

Tanto Hansi Flick, como Deco y el propio club han demostrado su cariño a Raphinha. Aunque es un jugador con gran mercado y que cuenta con varias 'novias' interesadas en su fichaje, el brasileño sigue muy feliz en la ciudad condal y quiere responder en el campo a toda la confianza depositada en él durante estos últimos años.

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Raphinha cierra la puerta a salir del Barcelona

Con 29 años, el extremo izquierdo renovó con el Barcelona hace menos de un año. Y aunque tiene contrato con el Barcelona, desde Arabia Saudí apuntan varias ofertas para hacerse con sus servicios. Se llega incluso a decir que un equipo podría llegar a ofrecer cerca de los 90 millones de euros.

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Pese a esa oferta mareante, que haría de Raphinha un jugador valioso dentro de la competición saudí, el interés del jugador es otro. Con la confianza de todas las partes, Dias sigue demostrando su intención de seguir en el Barcelona y en MARCA apuntan a que ya habría tomado la decisión.

Aunque el club culé es consciente de la necesidad de traspasar jugadores y de la gran cantidad que podría suponer la salida de Raphinha, lo cierto es que el brasileño no está en venta. El Barcelona lo ve como un futbolista vital no sólo en el terreno de juego, también en el vestuario. "Es uno de esos jugadores que siempre da el cien por cien en el terreno de juego y en el entrenamiento. Su actitud es siempre la misma: lo da todo. Esta temporada ha sufrido, pero para nosotros es importante que está de vuelta", dijo Flick hace unos días.

La mujer de Raphinha se ríe de su salida

Una decisión que queda más claro aun viendo la reacción de su mujer. La esposa de Raphinha comentó en una publicación en redes sociales en la que hablaban de la salida del futbolista. Con varios emojis riéndose, la Natalia Rodrigues demostró que el jugador se quedaría en el Barcelona.