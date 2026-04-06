Jorge Morán 06 ABR 2026 - 12:17h.

El futbolista llegó a Barcelona tras comenzar su recuperación en Brasil

Joan Laporta manda un mensaje a la FIFA tras el enfado por la lesión de Raphinha: "No puedes dar la responsabilidad al futbolista"

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Raphinha está de vuelta en Barcelona. El jugador ha sido una de las peores noticias para los culés durante el parón de selecciones, cayendo lesionado con Brasil y provocando su ausencia durante varias semanas. El extremo, un líder dentro del vestuario, será una baja sensible para el equipo blaugrana, quién ha recibido el pago de la Canarinha gracias a la FIFA.

Una lesión que llega en uno de los tramos más importantes de la temporada. Con LALIGA todavía en juego, aunque cada vez más cerca, y con los cuartos de Champions al horizonte, la ausencia de Raphinha será un golpe duro para los de Hansi Flick.

Raphinha sonríe en su vuelta a Barcelona

El jugador brasileño se marchó con molestias del partido ante Francia y después de varias pruebas, los médicos detectaron una rotura en los isquiotibiales de la pierna derecha. La tercera vez que le ocurre esta temporada, lo que le deja fuera de los terrenos de juego por las próximas cinco semanas, hasta el 1 o 2 de mayor.

Ante esta situación, el club blaugrana tomó una decisión. Según ha informado David Ibáñez a ElDesmarque, Hansi Flick y Deco consensuaron darle un permiso a Raphinha para que viajara desde Boston a Porto Alegre, en dónde comenzó su recuperación junto a su familia. Una decisión con la que levantar el ánimo de un futbolista al que veían 'apagado' en las últimas semanas.

Ahora, ya de vuelta a Barcelona, el jugador ha llegado con una sonrisa de oreja a oreja, demostrando que este tiempo junto a su familia le ha hecho recargar las pilas. Y aunque no se espera que este recuperado en poco tiempo, este permiso le ha generado una felicidad que vendrá muy bien para apoyar a sus compañeros. Si todo va bien, Raphinha podría estar de vuelta para una hipotética vuelta de las semifinales de la Champions League, sobre el 5 o 6 de mayo.