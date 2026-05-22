Joaquín Anduro 22 MAY 2026 - 17:41h.

David Alaba se marcha al acabar su contrato con el Real Madrid

La mala relación entre Mbappé y Bellingham, reflejada en dos gestos que ni David Alaba pudo solucionar

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El Real Madrid ha anunciado otra salida en la plantilla madridista tras la de Dani Carvajal y la confirmación de Álvaro Arbeloa de que no será el entrenador la próxima temporada. En esta ocasión le toca a David Alaba que, como el capitán, acaba su contrato con el club merengue este próximo 30 de junio y también recibirá su homenaje correspondiente en el Santiago Bernabéu este sábado en el choque ante el Athletic.

El defensa, de 34 años, pondrá fin a su etapa con el conjunto madridista cinco años después de su llegada como agente libre procedente del Bayern de Múnich. A pesar de su salida a coste cero, la marcha del que será capitán austríaco en el Mundial 2026 libera un gran espacio salarial al haber contado con uno de los salarios más altos.

Comunicado del Real Madrid con la salida de David Alaba

El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia.

David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.