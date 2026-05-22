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El último día de Carvajal en Valdebebas: sonrisas antes del adiós

El último día de Carvajal en Valdebebas: sonrisas antes del adiós
Dani Carvajal, en su último entrenamiento con el Real Madrid. eldesmarque.com
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Dani Carvajal completó este viernes su último entrenamiento como jugador del Real Madrid. El capitán blanco, que ya anunció su salida del club, vivió una mañana muy especial en Valdebebas, rodeado de bromas, abrazos y un ambiente cargado de emoción antes de su despedida definitiva en el Santiago Bernabéu.

Un último entrenamiento muy especial

Las cámaras siguieron muy de cerca a Dani Carvajal durante toda la sesión del Real Madrid en Valdebebas. El lateral apareció sonriente, relajado y constantemente acompañado por compañeros y miembros del cuerpo técnico en una mañana inevitablemente diferente.

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Entre ejercicios, corrillos y charlas, el capitán dejó varias imágenes de complicidad y buen ambiente con el vestuario blanco, consciente todo el mundo de que era su última sesión como futbolista madridista.

Dani Carvajal, en su último entrenamiento con el Real Madrid
Dani Carvajal, en su último entrenamiento con el Real Madrid. eldesmarque.com
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El homenaje preparado para Carvajal

Después de anunciar oficialmente su marcha, Carvajal vivirá ahora su último gran momento en el Santiago Bernabéu.

Álvaro Arbeloa confirmó en rueda de prensa que el lateral será titular y que el estadio le rendirá homenaje cuando sea sustituido.

El madridismo prepara una despedida a la altura de uno de los símbolos más reconocibles de la era más ganadora del club.

Arbeloa también tuvo palabras muy emotivas para Dani Carvajal, al que definió como uno de los grandes símbolos recientes del madridismo: “Es un símbolo de lo que debe ser un jugador del Madrid”.

El técnico confirmó incluso que será titular en el próximo partido para recibir el homenaje del Santiago Bernabéu: “Seguro que cuando le sustituya todo el mundo se pondrá en pie”.

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La ausencia de Arbeloa en la cena

En paralelo, durante las últimas horas también ha generado ruido la ausencia de Álvaro Arbeloa en la cena privada organizada por Carvajal para despedirse de compañeros y miembros del entorno del club.

Según informó ElDesmarque, el técnico madridista no estuvo entre los invitados a un encuentro donde sí participaron futbolistas, empleados y personas cercanas al vestuario blanco.

Un detalle que sigue alimentando las especulaciones sobre el distanciamiento entre ambos durante estos últimos meses.

La mirada de Arbeloa a Dani Carvajal en el Betis-Real Madrid
La mirada de Arbeloa a Dani Carvajal en el Betis-Real Madrid. Movistar
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