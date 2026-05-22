Hansi Flick confirma la salida de Thiago del Barça y se despide de la temporada: “Le echaré de menos”

Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 14:07h.

El túnel a Thiago tenía explicación

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Hansi Flick dejó uno de los momentos más emotivos de su última rueda de prensa de la temporada al confirmar prácticamente la salida de Thiago del cuerpo técnico del FC Barcelona. El técnico alemán, visiblemente agradecido, admitió que le echará de menos tras dos años trabajando juntos.

Flick confirma el adiós de Thiago

Después de las imágenes del entrenamiento y el túnel de collejas que recibió Thiago Flick en la Ciutat Esportiva, el técnico alemán terminó despejando cualquier duda en sala de prensa.

“Le echaré de menos”, reconoció Hansi Flick al hablar sobre su asistente, dejando claro que no continuará la próxima temporada en el cuerpo técnico azulgrana.

El entrenador del Barça explicó que ya había hablado con él internamente y quiso destacar especialmente su actitud durante estos dos años. Flick profundizó en la relación profesional y personal que ha mantenido con Thiago durante esta etapa.

“Tuve una charla con él que no fue fácil. Cambiamos la filosofía, pero su mentalidad y actitud fueron increíbles. Aprecio trabajar con él. Es increíble, me ha ayudado como asistente estos dos años”, explicó.

El alemán también dejó entrever que Thiago quiere iniciar un nuevo camino profesional: “Tiene sus propios planes. Espero que algún día vuelva a este sector”.

Horas antes de la comparecencia, Thiago había protagonizado una de las imágenes del día en el entrenamiento del Barça.

La plantilla le hizo un túnel de collejas en una escena cargada de simbolismo y habitual en despedidas dentro de los vestuarios.

Después llegó un abrazo especialmente emotivo con Hansi Flick que ya hacía pensar que el adiós estaba cerca.

Última rueda de prensa y mensaje a los periodistas

Más allá del caso Thiago, Flick también aprovechó su última comparecencia del curso para agradecer públicamente el trato recibido durante toda la temporada.

“Somos humanos, nos equivocamos, pero se trata de respetarnos”, dijo el técnico antes de dar las gracias a los periodistas y al entorno del club.

Además, elogió el trabajo de Deco, aseguró estar “cien por cien motivado” para volver a ganar LaLiga y volvió a insistir en que el Barça “es el mejor club del mundo”.