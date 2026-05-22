Álvaro Arbeloa responde a Laporta y se desmarca de Mourinho: “No hay ninguna posibilidad de ser su segundo”

Andrea Esteban 22 MAY 2026 - 10:48h.

Arbeloa niega ser el futuro ayudante de Mourinho

¿Cuándo serían las elecciones a la presidencia del Real Madrid?

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Álvaro Arbeloa cerró su etapa como entrenador del Real Madrid con una comparecencia cargada de mensajes sobre su futuro, el Caso Negreira y la posible llegada de José Mourinho al banquillo blanco. El técnico dejó claro que no formará parte del cuerpo técnico del portugués y también respondió con dureza a Joan Laporta tras sus últimas declaraciones.

Arbeloa se desmarca de Mourinho

El todavía técnico madridista negó cualquier opción de convertirse en ayudante de José Mourinho si finalmente el portugués regresa al Santiago Bernabéu: “Mou tiene un cuerpo técnico fantástico, está muy bien rodeado. Si llega, lo hará con los suyos, como debe ser”.

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Arbeloa fue incluso más contundente al hablar de su posible papel junto al portugués: “No hay ninguna posibilidad de que pueda estar con él”.

Además, dejó claro que ahora quiere centrarse en su propia carrera tras estos meses al frente del primer equipo: “He dado el salto y me veo preparado para nuevos retos”.

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La respuesta de Arbeloa a Laporta

El técnico madridista también fue preguntado por las palabras recientes de Joan Laporta y aprovechó para volver a señalar el Caso Negreira: “Le doy poca importancia a las palabras de Laporta”.

Arbeloa insistió en que el fútbol español sigue pendiente de una resolución sobre el caso y aseguró que la sensación dentro del madridismo continúa siendo la misma: “Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado el fútbol español”.

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Incluso dejó una reflexión muy dura sobre el arbitraje: “Muchos árbitros de esa época siguen, seguimos teniendo la misma sensación”.

Un posible adiós al Real Madrid

El entrenador también dejó abierta la puerta a regresar algún día al club blanco, aunque reconoció que afronta el partido ante la Real Sociedad como una despedida muy especial: “Ojalá sea un hasta luego”.

Arbeloa recordó sus dos décadas vinculadas al club y confesó el sentimiento especial que le genera dejar el banquillo: “Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa”.

El técnico pidió cerrar la temporada dejando una buena imagen ante la afición madridista: “Quiero ver un gran partido, despedirnos de la afición y brindar una victoria”.

Arbeloa también destacó lo especial que supone vivir el último encuentro de la temporada en el Santiago Bernabéu.