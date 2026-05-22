José Mourinho, presente en Madrid en forma de marquesina

Joaquín Anduro 22 MAY 2026 - 14:39h.

Se calienta la vuelta de José Mourinho al Real Madrid

La reflexión de Mourinho que pone en preaviso a Kylian Mbappé y Vinicius: "Es muy difícil conseguir cosas"

Compartir







En sala de prensa, Álvaro Arbeloa ha confirmado que este sábado dirigirá su último partido en el Santiago Bernabéu con el Real Madrid a la espera de la llegada de José Mourinho que podría retrasarse a causa de las elecciones. Mientras se resuelve su salida del Benfica, el portugués estará presente en la capital de España al menos en forma de marquesina tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.

Con un "estoy de vuelta" se 'calienta' la segunda etapa de Mou al frente del banquillo madridista 13 años después de su salida. El portugués ha sido el elegido finalmente por Florentino Pérez para resolver los problemas que han sacudido esta campaña el vestuario blanco... siempre que sea el empresario el que tome las riendas del club a partir de las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas si Enrique Riquelme oficializa su candidatura.

PUEDE INTERESARTE Quién es Morten Hjulmand, el centrocampista que quiere José Mourinho en el Real Madrid

Los problemas del Real Madrid que deberá solucionar José Mourinho

José Mourinho tendrá trabajo por delante en el Real Madrid después de dos años en blanco sin ninguno de los títulos grandes de final de temporada. Carlo Ancelotti no lo logró en la 24/25 después de la retirada de Toni Kroos y el fichaje de Kylian Mbappé y la situación fue a peor aún en esta campaña sin que Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa hayan logrado reconducir el rumbo del equipo merengue.

Los problemas se han sucedido en el vestuario blanco durante esta campaña desde que Vinicius estallara contra Xabi Alonso por sustituirle en el Clásico del pasado mes de octubre, arrancando una serie de disputas internas en el vestuario. El punto álgido fue la pelea entre Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde que terminó con el uruguayo en el hospital pero también han pasado factura los roces entre Rüdiger y Álvaro Carreras, las acusaciones a Kylian Mbappé de borrarse y su rajada contra Arbeloa... Numerosos fuegos que José Mourinho tendrá que apagar una vez se haga cargo con plenos poderes.