José Mourinho lanza tres peticiones prioritarias al Real Madrid: un fichaje, una ayuda y un nexo

Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 08:46h.

Su llegada alterará la forma de trabajar en el club blanco

Rafa Marín, otra opción en defensa made in 'La Fábrica' que el Real Madrid puede recomprar

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Es un secreto a voces. A expensas del último partido liguero en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid ha tomado la decisión de apostar por el regreso de José Mourinho al banquillo. Tras una convulsa temporada marcada por el relevo de Xabi Alonso en el banquillo, el mando de Álvaro Arbeloa y los problemas en el vestuario, Florentino Pérez está dispuesto a entregar las riendas del equipo merengue al veterano entrenador luso.

Mourinho conoce la casa blanca a la perfección. Desde la distancia, el todavía preparador del Benfica ha seguido la actualidad madridista para poder realizar un análisis previo de todo lo que ha fallado en un nuevo curso sin títulos.

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Por esta razón, tal y como desvela El Partidazo de COPE, José Mourinho ya 'ejerce' de entrenador del Real Madrid. El futuro técnico blanco ha lanzado hasta tres peticiones prioritarias a Florentino Pérez, siendo una de ellas un fichaje clave.

José Mourinho lanza sus tres peticiones prioritarias al Real Madrid

La primera petición de José Mourinho es un fichaje para la próxima temporada. Consciente de los problemas del Real Madrid en el centro del campo, The Special One quiere a Morten Hjulmand, pivote del Sporting de Portugal: "Le gusta mucho un futbolista que juega en el Sporting de Lisboa, este fin de semana tiene la final de Copa, es danés y se llama Morten Hjulmand. Cumple su tercera temporada, tiene contrato hasta 2028. Es un mediocentro de 26 años, 1,85 metros y su precio de mercado podría estar en los cincuenta millones de euros".

Las otras dos peticiones del entrenador luso giran más a lo técnico e institucional: "Está trasladando al club algún tipo de petición más en caso de que Florentino sea reelegido presidente". La primera de ellas es la necesidad de contar con un exfutbolista a su lado en el banquillo. Además, como tercera petición, Mourinho habría pedido contar con un nexo entre directiva y plantilla.