Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 10:41h.

El que fuera lateral derecho estuvo cerca de morir en el Oviedo

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El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes y así lo confirma la confesión de Juanfran Moreno. El ahora agente de futbolistas defendió la camiseta de clubes como Real Betis, Málaga o Deportivo de La Coruña, pero el episodio que nunca olvidará lo vivió en el Real Oviedo. Un fallo renal grave casi le cuesta vida. Tres años después, el exjugador explica por qué el hermano de Gudelj le motivó a tomar una decisión que evitó una desgracia.

En una interesantísima charla concedida al podcast Offsiders, Juanfran Moreno cuenta con todo lujo de detalles qué ocurrió en aquella concentración con el equipo asturiano que casi le conduce a la muerte. Una imagen de Dragisa Gudelj, hermano del capitán del Sevilla FC que se vio obligado a colgar las botas tras sufrir dos desvanecimientos en el campo, despertó su instinto.

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Juanfran Moreno y la imagen del hermano de Gudelj que salvaría su vida

En la previa de un encuentro liguero del Real Oviedo, el que fuera lateral ya sabía que sería titular tras una temporada con escasas oportunidades. La mala suerte se cebó con él y vivió un importante percance renal: "En el vuelo me siento en la taza del váter para del esfuerzo intentar orinar. Me veo ahí... y voy al doctor y le digo: 'Creo que me voy a morir, hay que aterrizar, estoy meando sangre y creo que hay que aterrizar'".

El madrileño acabó superando el vuelo gracias a una pastilla que le proporcionó el médico, pero las dolencias fueron a más: "Vomitando toda la comida, no entraba... y ahí empieza un dolor grande. Llegué a la habitación, me senté en el suelo de la ducha, el chorro me daba en la espalda y estaba apoyado para que me diera el agua caliente". Entonces llegó una petición del propio Juanfran Moreno al doctor en el hotel de concentración que casi le cuesta la vida: "Le dije al doctor que no iba a cenar 'y por favor, doctor, sube y me pinchas algo en el culo'. Y el doctor lo hizo".

Al día siguiente, los vómitos continuaban, pero el exjugador reconoce que insistió en jugar porque podía ser su última oportunidad para ganarse el puesto. Y en un masaje previo con el fisio, la imagen de Dragisa Gudelj lo cambió todo: "Me empieza a tratar, cojo el móvil por el agujerito... el hermano de Gudelj cae desplomado. Hostia, lo veo y pam, te vas a morir. En el calentamiento te mueres, caes desplomado y te mueres. Me entró ese pensamiento, soy mucho de creer. Llamo al doctor y le digo que hay que ir de urgencias. Pero de urgencias, estoy muy mal".

Gracias a esta decisión, Juanfran Moreno fue intervenido de urgencia por un fallo renal grave. Los sanitarios que le trataron, tal y como confiesa el exfutbolista, le dijeron que su vida corría serio peligro por una hemorragia interna. Finalmente todo quedó en un gran susto.