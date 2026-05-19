Ángel Cotán 19 MAY 2026 - 09:07h.

Un momento que todo el mundo del fútbol aplaude

El surrealista despiste de Mariano Díaz con el Alavés jugándose la vida: "¿Contra quién juega?"

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Santi Cazorla fue titular en el último encuentro del Real Oviedo como local en LALIGA EA Sports. Tras las críticas recibidas en anteriores jornadas, Guillermo Almada concedió a la leyenda carbayona la oportunidad de despedirse de la categoría ante su afición. El encuentro, con el equipo ya descendido, era lo que menos importaba, pues los focos los acaparaba el propio capitán y su decisión final.

Desde hace meses, el talentoso centrocampista medita qué hacer con su futuro. La sombra de la retirada asoma, más si cabe tras sus comentadas palabras en sala de prensa hace cuestión de semanas. Sin embargo, también ha crecido el optimismo en los últimos días.

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Solo Santi Cazorla y su familia tendrán la llave de una decisión que mantiene en vilo a su gente, aunque varias personalidades tratan de tomar partido en esa duda del capitán del Real Oviedo. El último de ellos ha sido Quique Sánchez Flores.

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La petición privada de Quique Sánchez Flores a Santi Cazorla

Con el Carlos Tartiere semivacío, el entrenador del Deportivo Alavés acudió al abrazo de Santi Cazorla. Técnico y leyenda, fundidos en una muestra de cariño y respeto mutuo, mantuvieron una pequeña conversación sobre el verde asturiano. O mejor dicho, Quique Sánchez Flores lanzó al capitán del Real Oviedo una petición que bien podría haber nacido de cualquier aficionado.

"No lo dejes, ¿eh? Por favor. Tienes fútbol, tienes mucho fútbol". Tal y como captaron las cámaras de El Día Después de Movistar Plus, el preparador babazorro trató de tomar partido en la decisión de un Santi Cazorla que aún no ha comunicado qué hará a partir de la próxima temporada. Sin duda, el de Quique Sánchez Flores es el enésimo gesto de respeto que el fútbol español tiene por la figura de la leyenda carbayona. En Oviedo cruzan los dedos.