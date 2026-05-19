Pablo Sánchez 19 MAY 2026 - 07:49h.

Más de diez equipos de LALIGA pueden cambiar de entrenador: Monchi zanja una de las dudas

A la espera de una decisión con Guillermo Almada

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El Real Oviedo confirmó el pasado domingo, de forma matemática, su descenso a LALIGA HYPERMOTION tras una temporada cargada de sombras. En el club se trabaja ya desde hace tiempo en la confección del nuevo proyecto con dos fichajes ya cerrados. Ahora, la incógnita recae sobre el banquillo. La continuidad de Guillermo Almada está en el aire y en el horizonte asoman varias opciones factibles. En las últimas horas aparece una opción bastante suculenta, aunque con varios problemas a solventar.

Se trata de José Juan Romero, técnico del Ceuta y una de las grandes revelaciones de la temporada en LALIGA HYPERMOTION. Según informa La Voz de Asturias, el míster andaluz es uno de los favoritos de Agustín Lleida para la próxima temporada. Todo esto, claro está, a la espera de la decisión que tome Pachuca con Guillermo Almada y el propio técnico uruguayo sobre su futuro. Algo que se conocerá una vez concluya la temporada.

La opción de José Juan es una de las que más valora Agustín Lleida y el resto del organigrana carbayón, a la espera del desembarco del nuevo director deportivo en las oficinas del Carlos Tartiere. Aún así, si el Oviedo decide ir a por él, no será una negociación sencilla.

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Escollos a solventar

José Juan ha logrado salvar con holgura al Ceuta en su primera temporada en la categoría de plata. Todo un éxito que llega acompañado de otros logros impresionantes con el cuadro caballa, como una épica salvación en Primera Federación y el ascenso a Segunda un par de temporadas después. El gran problema es que el míster tiene contrato con el Ceuta para el próximo año, por lo que entran más factores en juego.

La excelente temporada que ha protagonizado provocará que el Oviedo no sea el único que se fije en él. La competencia ira creciendo según se acerque el verano. En cualquier caso, todo está a la espera de la decisión final sobre el futuro de Guillermo Almada.