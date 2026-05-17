Fran Fuentes 17 MAY 2026 - 22:28h.

El técnico uruguayo ha comparecido en los micrófonos de DAZN, y también en sala de prensa

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras la jornada 37

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Guillermo Almada ha comparecido tras la derrota del Real Oviedo frente al Deportivo Alavés que conlleva de manera matemática la permanencia del conjunto babazorro. El técnico uruguayo ha respondido nuevamente sobre su futuro, sobre los cánticos de la afición pidiéndole que se marche o sobre Santi Cazorla, quien se ha llevado una ovación por parte del Carlos Tartiere. A continuación, sus palabras.

Su continuidad, en los micrófonos de DAZN: "Ya he tomado una decisión y se la comunicaré al club".

En rueda de prensa, por qué no ha cambiado a Santi Cazorla para la ovación del Tartiere: "Porque lo vi bien, lo pusimos después que sacamos a Fonseca y a Colo un poco más atrás para que nos distribuyera, que eso lo estábamos haciendo bien, nos faltó profundidad en varios momentos del partido, por más que llevamos el peso y nos remataron un tiro solo largo y fue el gol. Pero creo que nos faltó dinámica en el manejo y profundidad, a pesar de que teníamos mucha gente en ofensiva, ellos se abroquelearon bien y nos costó en el partido".

Sensación de que es su último partido: "Las sensaciones, las sensaciones mías es lo menos importante que está viviendo la institución.

Cánticos de 'Almada, vete ya': "No me provoca nada y cada uno se expresa como quiera. Lo dije todos los días, lo menos que me preocupa es mi futuro".

Insistencia sobre su futuro: "No te voy a contestar, si digo y preguntándome lo mismo, para mí no es importante. Si querés pregúntamelo, pregúntamelo, pero no te voy a contestar otra cosa. Cada uno se manifiesta como quiere y tiene razón".

Si el club decide que siga, ¿seguirá?: "Aquí ya te digo, estamos entre buena gente, yo no estoy atornillado a ningún lugar y la decisión que tome el club la respetaremos como hemos respetado. Tienen la libertad para hacer lo que ellos crean conveniente. Como la tenemos nosotros también. Vuelvo a insistir, acá estamos en gente, gente honesta que simplemente cualquier decisión será respetable".