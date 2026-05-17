Uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Alavés: Santi Cazorla deja LALIGA EA SPORTS siendo el mejor

Fran Fuentes 17 MAY 2026 - 20:59h.

Así jugaron los carbayones en su partido ante el conjunto babazorro

En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

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El Real Oviedo perdió su partido frente al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los hombres de Guillermo Almada ante el conjunto de Quique Sánchez Flores.

Horatiu Moldovan (4): Debut liguero después de dos temporadas en el Atlético de Madrid y casi una entera en el Oviedo. No estuvo muy exigido pero el único tiro que le llegó fue hacia dentro.

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Lucas Ahijado (4): Sufrió bastante por su banda a nivel defensivo, aunque se sumó al ataque con cierta continuidad.

David Costas (5): Preciso en salida de balón y atento al corte a nivel defensivo. Tuvo algún problema en el marcaje a Toni Martínez.

Dani Calvo (6): Contundente, bien por arriba y despejando casi cualquier balón que le llegó.

Javi López (5): Muy exigido a nivel defensivo, tuvo que abortar muchas internadas del Alavés por su costado y sufrió mucho. Pese a todo, resolvió más o menos bien. Además, en la segunda parte sumó varias llegadas a línea de fondo y centros peligrosos, aunque le faltó un poco de acierto para sacar algo positivo.

Nico Fonseca (5): Intentó verticalizar cuando le llegó la pelota. Incisivo con balón, aunque poca presencia defensiva sin él.

Santiago Colombatto (6): Muy sacrificado en defensa, sacrificado y con mucho acierto en la distribución del balón.

Haissem Hassan (6): Mucha presencia ofensiva, dejando desbordes por la banda derecha. Salió en la foto del gol de Toni Martínez tras ser regateado fácilmente por Abde Rebbach.

Alberto Reina (6): Muy bien pidiendo el balón entre líneas, siempre ofreciendo apoyos y líneas de pase.

Santi Cazorla (7): cayendo mucho entre la izquierda y el centro, jugando con mucha libertad. Puso criterio a las posesiones, balones precisos en el balón parado y generó varias ocasiones de peligro en la frontal del área.

Fede Viñas (5): Partido de mucha garra, lucha y entrega, pero no logró conectar ni un remate bueno.

Thiago Fernández (4): Intentó desbordar por el perfil izquierdo, pero no tuvo precisión en el gesto técnico.

Ilyas Chaira (5): Tuvo un par de acciones peligrosas, como un centro peligroso que no encontró rematador o una en jugada personal. Le faltó acierto.

Thiago Borbas (-): Sin calificar.

Álex Forés (-): Sin calificar.

Nacho Vidal (-): Sin calificar.