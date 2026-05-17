Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Oviedo
Competicion:

Uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Alavés: Santi Cazorla deja LALIGA EA SPORTS siendo el mejor

Alineación del Real Oviedo ante el Alavés
Alineación del Real Oviedo ante el Alavés. Xurde Margaride (LALIGA)
Compartir

El Real Oviedo perdió su partido frente al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los hombres de Guillermo Almada ante el conjunto de Quique Sánchez Flores.

Horatiu Moldovan (4): Debut liguero después de dos temporadas en el Atlético de Madrid y casi una entera en el Oviedo. No estuvo muy exigido pero el único tiro que le llegó fue hacia dentro.

PUEDE INTERESARTE

Lucas Ahijado (4): Sufrió bastante por su banda a nivel defensivo, aunque se sumó al ataque con cierta continuidad.

David Costas (5): Preciso en salida de balón y atento al corte a nivel defensivo. Tuvo algún problema en el marcaje a Toni Martínez.

Dani Calvo (6): Contundente, bien por arriba y despejando casi cualquier balón que le llegó.

Javi López (5): Muy exigido a nivel defensivo, tuvo que abortar muchas internadas del Alavés por su costado y sufrió mucho. Pese a todo, resolvió más o menos bien. Además, en la segunda parte sumó varias llegadas a línea de fondo y centros peligrosos, aunque le faltó un poco de acierto para sacar algo positivo.

Nico Fonseca (5): Intentó verticalizar cuando le llegó la pelota. Incisivo con balón, aunque poca presencia defensiva sin él.

Santiago Colombatto (6): Muy sacrificado en defensa, sacrificado y con mucho acierto en la distribución del balón.

Haissem Hassan (6): Mucha presencia ofensiva, dejando desbordes por la banda derecha. Salió en la foto del gol de Toni Martínez tras ser regateado fácilmente por Abde Rebbach.

PUEDE INTERESARTE

Alberto Reina (6): Muy bien pidiendo el balón entre líneas, siempre ofreciendo apoyos y líneas de pase.

Santi Cazorla (7): cayendo mucho entre la izquierda y el centro, jugando con mucha libertad. Puso criterio a las posesiones, balones precisos en el balón parado y generó varias ocasiones de peligro en la frontal del área.

Fede Viñas (5): Partido de mucha garra, lucha y entrega, pero no logró conectar ni un remate bueno.

Thiago Fernández (4): Intentó desbordar por el perfil izquierdo, pero no tuvo precisión en el gesto técnico.

Ilyas Chaira (5): Tuvo un par de acciones peligrosas, como un centro peligroso que no encontró rematador o una en jugada personal. Le faltó acierto.

Thiago Borbas (-): Sin calificar.

Álex Forés (-): Sin calificar.

Nacho Vidal (-): Sin calificar.

Temas