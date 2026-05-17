Posibles alineaciones del Real Oviedo - Alavés para la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAY 2026 - 07:40h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Oviedo y Alavés de la jornada 37

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El Real Oviedo recibirá al Deportivo Alavés en la jornada 37 de LA LIGA EA Sports en el que será el último encuentro del Carlos Tartiere en primera división esta temporada. El partido se disputará el domingo 17 de mayo a las 19:00h y será crucial para el club babazorro en su lucha por mantener la categoría. El Oviedo viene de perder frente al Real Madrid en la jornada intersemanal e intentará dar una última alegría a su afición después de descender matemáticamente a LA LIGA HYPERMOTION el lunes pasado. El Alavés viene de ganar al Fútbol Club Barcelona y puso la batalla por la permanencia patas arriba. Los de Quique Sánchez Flores tienen, sobre el papel, el calendario más sencillo de los equipos de abajo y afrontan estas dos últimas jornadas contra Oviedo y Rayo Vallecano con optimismo.

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo llega al encuentro con el descenso confirmado y el puesto de colista después de la última derrota por 2-0 en el Santiago Bernabéu. Guillermo Almada recuperará a Javi López y Sibo para el encuentro frente al Alavés y son baja Brandon Domingues, Ovie Ejaria y Leander Dendoncker. Respecto al once, la posición de central derecho es la única en la que hay más de una opción y Eric Bailly y Dani Calvo se disputan el puesto. Santi Cazorla será titular al 100% confirmado por el técnico uruguayo.

Posible once de Real Oviedo frente al Alavés:

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, David Costas, Bailly/Calvo, Nacho Vidal

Centrocampistas: Colombatto, Sibo, Santi Cazorla

Delanteros: Thiago Fernández, Viñas, Chaira

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Alavés ganó por 1 gol a 0 al Fútbol Club Barcelona en Mendizorroza con un solitario tanto de Ibrahim Diabaté y afronta las dos últimas jornadas de LA LIGA EA Sports con optimismo ya que tiene, a priori, el calendario más sencillo de los equipos que están luchando por no descender. Los de Quique Sánchez Flores jugarán contra el Real Oviedo, ya descendido, este fin de semana y acabarán la temporada frente al Rayo Vallecano, a escasos días de la final de la Conference League. El técnico madrileño no podrá contar con Facundo Garcés, sancionado por la FIFA hasta noviembre y la única duda será Lucas Boyé, que sigue recuperándose de su lesión en los isquiotibiales. Respecto al once, Koski y Jonny se disputan un hueco en la defensa y Denis Suárez y Pablo Ibáñez uno en el centro del campo.

Posible once de Deportivo Alavés frente al Real Oviedo:

Portero: Sivera

Defensas: Rebbach, Parada, Koski/Jonny, Tenaglia, Ángel Pérez

Centrocampistas: Denis Suárez/Ibáñez, Antonio Blanco, Guridi

Delanteros: Diabaté, Toni Martínez