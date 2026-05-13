El Real Oviedo reestructurará su dirección deportiva y sondea a la mano derecha de Braulio Vázquez

Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 10:15h.

Renovó recientemente hasta el 2029, por lo que sondean otros perfiles

Posibles alineaciones del Real Madrid - Real Oviedo para la jornada 36 de LALIGA EA Sports

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Una vez consumado el descenso a LALIGA HYPERMOTION, el Real Oviedo ya trabaja para intentar ascender cuanto antes y regresar a LALIGA EA SPORTS. En el club ya se han movido de cara a algunos jugadores, como Jacobo González o, especialmente, la continuidad de Santi Cazorla por una temporada más. Asimismo, en las últimas horas ha habido ofrecimientos importantes en forma de cesiones desde el FC Barcelona, aunque, de momento, en el club se trabaja en otra dirección. Más concretamente, en establecer un nuevo organigrama en la cúpula directiva de la entidad. En este sentido, hay dos decisiones clave que pueden ser decisivas en el futuro más inmediato. Especialmente, en la dirección deportiva.

Según informa La Nueva España, en el Real Oviedo trabaja en el nombramiento de un vicepresidente ejecutivo que asuma parte de las funciones de Agustín Lleida, actual director general del club. En este sentido, la intención es la de delegar responsabilidades y dividir la carga de trabajo. En este sentido, todas las miradas apuntan a la figura de César Martín, muy valorado dentro del club y que actualmente está al frente de la Fundación Real Oviedo.

La dirección deportiva del Real Oviedo sondea un nombre importante en Osasuna

Del mismo modo, el club reestructurará la dirección deportiva, y hay varios nombres sobre la mesa. El más importante y el que más le atrae a la entidad es el de José Antonio Prieto 'Cata'. El coruñés, secretario técnico de Osasuna, es el hombre de confianza de Braulio Vázquez en el conjunto rojillo. Entre los dos han logrado implantar un modelo en el conjunto navarro que ha dotado de identidad deportiva al equipo, y de estabilidad al club en LALIGA EA SPORTS.

Así las cosas, según la citada información, el club ya se ha reunido con él en diversas ocasiones, y la valoración interna que se tiene de su perfil es netamente positiva. Sin embargo, el directivo renovó su contrato con Osasuna hasta el 2029 este mismo año, por lo que la operación no se antoja nada fácil. Es por eso que se barajan otros nombres, con perfiles muy diferentes, y alguno de ellos directamente recomendado por Pachuca.

Por otra parte, el club también medita la reubicación de otros nombres que ya forman parte de la entidad, aunque con menor impacto directo en la parcela deportiva. De este modo, el Real Oviedo planea muchas modificaciones a nivel estructural en los próximos meses con un único objetivo: lograr, de nuevo, el ascenso a LALIGA EA SPORTS de la manera más rápida posible.