Los dos fichajes que el Barcelona ha ofrecido al Real Oviedo tras su descenso a Segunda

Fran Fuentes 12 MAY 2026 - 16:48h.

Pretenden que se fogueen en el fútbol profesional y, quizá, abaratar la compra de Joaquín Delgado

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Una vez consumado el descenso a LALIGA HYPERMOTION, el Real Oviedo ya trabaja con la certeza de dónde jugará la temporada que viene. De este modo, la dirección deportiva enfocará sus esfuerzos en adquirir jugadores que les ayuden a volver a ascender el próximo curso. Es ahí donde encajan futbolistas como Jacobo González, extremo o mediapunta del Córdoba, y Youness Lachhab, mediocentro de la AD Ceuta cuya temporada ha sido notable. También se trabaja en la continuidad de algunos futbolistas como Santi Cazorla, aunque la dirección deportiva trabaja en varias direcciones a la vez. Aunque los dos últimos nombres que se postulan como candidatos a vestir de azul el próximo curso han llegado en forma de ofrecimientos. Hablamos de Xavi Espart y Toni Fernández, jugadores del FC Barcelona.

Según informa Juan Velázquez, periodista que sigue la actualidad del Real Oviedo, El FC Barcelona ha ofrecido a estos dos jugadores para que sumen minutos en el fútbol profesional. Xavi Espart cumplirá 19 años este mes de mayo, y ya ha debutado incluso en UEFA Champions League, frente al Newcastle, ayudando a mantener el resultado. El lateral está muy bien considerado por Hansi Flick, pero aún le ve verde como para darle la alternativa en el primer equipo.

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Por su parte, Toni Fernández es un centrocampista de marcado corte ofensivo. A sus 17 años (cumple 18 en junio), la Segunda RFEF, donde juega actualmente el FC Barcelona Atlètic, se le queda pequeña. De este modo, la intención del FC Barcelona es la de enviar a los dos canteranos al Real Oviedo, un club que luchará por ascender de nuevo a LALIGA EA SPORTS, y para ello necesita talento.

El mecanismo del Barcelona para que Xavi Espart y Toni Fernández jueguen en Oviedo

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En este sentido, el FC Barcelona ampliaría sus contratos por un año más, antes de mandarlos al Carlos Tartiere. Del mismo modo, la intención es añadir una cláusula de más del 66% de minutos jugados (es decir, dos tercios de los minutos de la temporada) para así asegurarse que tienen continuidad. Además, aunque se trata de operaciones independientes, el Barcelona trataría de asegurarse la continuidad de Joaquín Delgado en el filial. El delantero, propiedad del Real Oviedo y cedido en el segundo equipo azulgrana, convence en la cantera barcelonista y la intención es que siga. Es por eso que se buscaría, también, una rebaja para negociar su compra a título definitivo.

De este modo, el FC Barcelona se aseguraría que dos de sus canteranos más prometedores de la siguiente hornada se fogueen en el fútbol profesional, y el club carbayón adquiriría a coste cero a dos jugadores que pueden ayudar mucho a lograr el objetivo del ascenso.