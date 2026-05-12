Jorge Morán 12 MAY 2026 - 07:11h.

Quique Sánchez Flores y Hansi Flick han dado a sus elegidos para el partido

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Con el título de LALIGA EA SPORTS ya conseguido, el Barcelona está más de celebración que pensando en los partidos que les resta en la temporada. Y aquí es donde entra la figura de un Deportivo Alavés, inmerso en los puestos de descenso a un punto de salir del infierno, y con un escenario complicado pero con su afición apoyándoles.

En busca de salir del descenso

Quique Sánchez Flores cuenta con varias dudas en su once. Una de ellas la de su goleador, Toni Martínez, quién podría llegar pero con molestias físicas, como también Guridi, en la misma situación. Los que seguro no estarán son Lucas Boyé, lesionado en los isquiotibiales, y Garcés, con una sanción disciplinaria.

Esto hace que el Alavés pueda jugar con Sivera en portería, con una línea de cinco por delante formada por Perez, Castro, Tenaglia, Víctor Parada y Enríquez. Antonio Blanco será la referencia en el medio, con Pablo Ibáñez en un costado y Carles Aleña en el otro. Arriba, Diabate será el más seguro y parece que Toni Martínez podría forzar.

Rotaciones en el equipo de Hansi Flick

Con el título de LALIGA ya cosechado, Hansi Flick moverá varias piezas importantes de su alineación. Una de las más probables, la de Szczesny por Joan García, con la intención de dar minutos al portero polaco del Barcelona.

En la defensa, Koundé volverá al lateral derecho y Alejandro Balde al izquierdo. Gerard Martín seguirá siendo central y la figura de Ronald Araujo podría volver aparecer. Marc Bernal estará con Frenkie De Jong en el centro del campo, con Marcus Rashford en un lazo y Roony en el otro. Dani Olmo seguirá siendo el media punta y arriba Lewandowski será el elegido para buscar el gol.