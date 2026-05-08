Joaquín Anduro 08 MAY 2026 - 23:05h.

Levante remontó a Osasuna un 0-2 con gol de Etta Eyong en el minuto 90

Marcelino y la acusación de adulterar el descenso: "No tienen que decirnos si descansamos más o menos"

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El Levante terminó remontando por 3-2 al CA Osasuna en un épico partido en el Ciutat de València marcado por la mala actuación de Sergio Herrera, que se comió dos goles y fue expulsado por roja directa en una acción en la que salió lejísimos del área y midió mal. Antes, los tantos de Jeremy Toljan en propia puerta y de Ante Budimir habían provocado que los granotas estuvieran prácticamente desahuciados.

Sin embargo, Víctor García se vistió de héroe con un tanto entrando en el segundo palo y un centro-chut que se comió Sergio Herrera antes de su expulsión. Ya en la segunda, con los locales volcados, fue un ex como Aitor Fernández el que les frenó con sus paradas en su deseo de la remontada hasta que Etta Eyong rompió su terrible sequía marcando el tanto que permite a su equipo soñar aún con la salvación.

Así queda la lucha por la salvación en LALIGA EA Sports

A falta de que se dispute el grueso de la jornada 35 de LALIGA EA Sports, el Levante sigue marcando la buena tónica que se ha visto desde la llegada de Luís Castro y ya acaricia la salvación. Los granotas se ponen a un punto del Sevilla, que marca la salvación, adelantando a un Deportivo Alavés que arrancará la jornada penúltimo antes de visitar este sábado al Elche en una final tremenda por la salvación en la que los ilicitanos podrían dejar muy tocados a los babazorros.

Ese encuentro en el Martínez Valero será el preludio de otra 'final' entre rivales directos en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Espanyol. Los locales llegan envalentonados tras su victoria ante la Real Sociedad y se agarran de nuevo a Nervión ante un conjunto perico hundido que sigue sin ganar en todo 2026.

Para el domingo, la pelea por la salvación arranca a las 14.00h. con el Mallorca recibiendo al Villarreal y sigue con la visita del Valencia a San Mamés. A las 18.30h. arranca el partido del Real Oviedo en el Carlos Tartiere en el que los carbayones podrían asegurar matemáticamente el descenso mientras que el lunes será el turno del Rayo Vallecano-Girona con los catalanes buscando aprovechar la fiesta de la Conference en Vallecas para lograr los ansiados tres puntos.