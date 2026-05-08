Joaquín Anduro 08 MAY 2026 - 23:00h.

Así jugaron los hombres de Alessio Lisci

Marcelino y la acusación de adulterar el descenso: "No tienen que decirnos si descansamos más o menos"

Compartir







El CA Osasuna terminó cayendo por 3-2 en su visita al Levante en un partido en el que los tantos de Toljan en propia puerta y el de Budimir a los 10 minutos parecían poner el encuentro de cara. Sin embargo, dos tantos de Víctor García en sendos errores de Sergio Herrera y la absurda expulsión del meta complicaron mucho un encuentro que sostuvo Aitor Fernández hasta el gol de Etta Eyong en el minuto 90.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto rojillo en la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS.

Sergio Herrera [0]: Partido para olvidar del portero osasunista, que se comió los dos goles, uno con la pelota pasando por delante y otro con un centro-chut que le sorprendió, y terminó expulsado por una roja absurda al salir del área y medir mal el bote del balón.

Valentin Rosier [5]: Más centrado en defender que en otras ocasiones en un partido muy sufrido para el lateral que, sin embargo, terminó ganando la mayoría de los duelos y sacando varias pelotas peligrosas hasta que le ganan el salto en el tanto de la remontada.

Alejandro Catena [5]: Carlos Espí le ganó varios duelos aéreos pero el madrileño supo recuperarse para terminar mejorando aunque el Levante no perdonó en el 90'.

Enzo Boyomo [6]: Tras una primera mitad en la que destacó por su salida de balón, en la segunda le tocó despejar todo tipo de balones que llegaban al área ya de Aitor Fernández con una actuación que solo manchó que perdió la marca de Etta Eyong en el 3-2.

Abel Bretones [6]: El lateral volvía al once titular por primera vez en 2026 en LALIGA EA Sports, coincidiendo con la llegada de Javi Galán, y se reivindicó con la asistencia a Budimir en el 0-2. Desde ahí, prácticamente, le tocó defender.

Iker Muñoz [3]: A pesar de que comenzó bien, comenzó a sufrir cuando el Levante se vino arriba y se le echó en falta más presencia y más intensidad para evitar que el equipo se hundiera en su área.

Jon Moncayola [5]: Comenzó generando el 0-1 de Toljan en propia puerta con una carrera al espacio y un pase que no encontró a Budimir pero sí el tanto en propia puerta. Mucho trabajo y capacidad de sacrificio para darle un respiro a Osasuna aunque también se le vio superado por momentos.

Rubén García [6]: Salió motivado en su vuelta al Ciutat y buscó el gol con disparos lejanos que no sorprendieron. Se durmió en el segundo palo en un córner permitiendo a Víctor García marcar el 1-2 pero terminó sacando una ocasión a bocajarro de Morales en el tramo final.

Aimar Oroz [5]: Dejó una gran apertura a la carrera de Moncayola bajando al centro del campo en la jugada del 0-1. Estaba cumpliendo en la primera mitad pero fue el damnificado del cambio de Lisci para dar entrada a Aitor Fernández tras la roja de Sergio Herrera.

Raúl Moro [4]: Buena apertura a Bretones en el 0-2 en una de las pocas jugadas de ataque en las que estuvo acertado aunque, al menos contribuyó en defensa con ayudas a Bretones.

Ante Budimir [7]: Puso su sello en el partido marcando el 0-2 tras un gran pase de Bretones después de una jugada en la que aguantó la pelota ante Ryan. Muy solo desde que el Levante comenzó a apretar y más aún desde que Osasuna se quedó con 10.

Sustitutos de Alessio Lisci en el Levante-Osasuna

Aitor Fernández [8]: Entró al campo por la roja de Sergio Herrera y arrancó la segunda mitad con dos buenas manos despejando la pelota a córner y con varias paradas más hasta que no pudo hacer nada en el tanto de Etta Eyong.

Lucas Torró [5]: Ayudó a cerrar el centro del campo cuando Osasuna se desangraba por ahí aportando más solidez de la que se vio antes de su entrada.

Raúl García de Haro [5]: Actuación muy sufrida del ariete, que desde que salió tuvo que pelear casi en solitario con los centrales del Levante con pocas ayudas.

Asier Osambela [-]: El de Subitza aportó frescura en los últimos minutos para tratar de mantener el resultado sin premio.

Iker Benito [-]: El canterano regresó a los terrenos de juego tras la grave lesión que le ha impedido jugar desde el pasado mes de octubre.