Redacción Valencia 06 MAY 2026 - 22:45h.

Primer descenso de un club que ganó cuatro Ligas, seis Copas de la Reina y dos Supercopas de España

El Levante Femenino perdió ante el Barça, que se proclamó campeón a falta de tres jornadas

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ValenciaEl Levante Femenino consumó este miércoles su descenso a Segunda División, ahora llamada Primera RFEF, por primera vez en su historia, tras la derrota contra el Barcelona por 5-0 en el Estadio Johan Cruyff.

La entidad valenciana, un histórico del fútbol femenino español con cuatro Ligas, seis Copas de la Reina y dos Supercopas de España, se ha quedado sin opciones matemáticas de permanencia en Liga F al sumar su novena derrota consecutiva.

El equipo de Andrés París debía empatar como mínimo en su visita al campeón de Liga F y finalista de la Liga de Campeones para seguir vivo en la lucha por la salvación a falta de tres jornadas para el final de competición, aunque, en ese escenario, debía ganar todo y esperar a los resultados de sus rivales.

El Levante es colista de Liga F con 8 puntos, a 10 de distancia del DUX Logroño que marca la permanencia y que, con nueve puntos por disputarse, ya es inalcanzable.

Comunicado oficial del club

El Levante Femenino aseguró que “es el momento de asumir la realidad, de hacer autocrítica y de convertir esta tristeza en el punto de partida para volver más fuertes”, después de confirmarse su descenso a Primera RFEF, la segunda categoría del fútbol femenino español, a falta de tres jornadas para el final de la Liga F.

Tras la derrota contra el Barcelona por 5-0 que deja a las levantinistas colistas con 8 puntos a 10 de la salvación, el club publicó un escrito en el que subrayó que este descenso no define su historia y aseguró que trabajarán “para devolver este proyecto al lugar que le corresponde por historia y por afición”.

"Este descenso no define nuestra historia. Es el momento de asumir la realidad, de hacer autocrítica y de convertir esta tristeza en el punto de partida para volver más fuertes. Seguiremos trabajando para devolver este proyecto al lugar que le corresponde por historia y por afición", añaden

"Quedan tres partidos de liga, dos de ellos en casa. No bajaremos los brazos: vamos a defender este escudo y a competir hasta el último minuto por respeto a esta camiseta y a todos vosotros", concluye el comunicado.