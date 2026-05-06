Joan Capdevila arremete contra los canteranos blaugranas tras lo sucedido en el derbi del 11 de abril

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En el RCD Espanyol aún no se olvidan del derbi. El pasado 11 de abril, el FC Barcelona se impuso 4-1 al cuadro perico, que está firmando una debacle histórica en una segunda vuelta en la que todavía no ha ganado ningún partido. Casi un mes más tarde Joan Capdevila ha cargado duramente contra Lamine Yamal y otros cuatro jugadores blaugranas, a quienes acusa de "conducta violenta" por sus celebraciones con la grada.

Capdevila, responsable de Relaciones Institucionales del Espanyol, ha señalado de manera directa a Lamine, Gavi, Fermín, Marc Casadó y Alejandro Balde durante el pódcast 'La Otra Grada' por los cánticos realizados al final del encuentro, asegurando que traspasaron algunas líneas rojas.

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"Está fuera del límite. Estas cosas a mí me duelen. Son chicos jóvenes, pero cuando cantas una canción diciendo que rezas por la desaparición de un club, aquí debería entrar primero el club y luego LaLiga. En el campo puedes decir cosas y una vez acabado el partido celebras la victoria, pero esto ya es cruzar el límite porque estás fomentando la violencia. No es la primera vez, ya van dos", declaró Capdevila durante el pódcast.

Joan Capdevila, indignado con los jugadores del Barcelona

El exjugador espanyolista también reflexionó sobre la importancia de acabar con estas conductas como reflejo para las categorías inferiores: "La rivalidad es histórica y debe estar, pero una rivalidad deportiva. Por ejemplo, a mí me gusta la rivalidad de Fermín, que en el campo lo pelea y lo lucha todo, pero una vez fuera, déjate de cantar y todo eso. No ayuda, deben pensar que hay niños que vienen detrás y que copian todo lo que hacen los profesionales".

Capdevila ha mandado un mensaje tanto al Barça como a LaLiga ante posibles sanciones: "Entiendo que estén en un momento de euforia, pero está fuera de lugar para la imagen de un club tan grande como el Barcelona. Si nadie les dice nada y aquí parece que vale todo. Lo que más me sorprende es que el Barça y LaLiga no tomen medidas para que no se vuelva a repetir", declaró.