El Barcelona cierra la salida definitiva de Ansu Fati: precio fijo y porcentaje de venta

Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 17:04h.

El acuerdo entre las partes, en la recta final

El padre de Ansu Fati y las opciones de ir al Mundial 2026: "Eso esperamos"

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Ansu Fati se marchará de manera definitiva del FC Barcelona. Lastrado por continuas lesiones de gravedad en su irrupción profesional como azulgrana, el joven atacante hizo las maletas rumbo al Mónaco en el pasado mercado veraniego. La cesión al club galo contaba con una opción de compra en la que no todos confiaban. El rendimiento del extremo izquierdo de cara a portería en la Ligue 1 ya se cifra en diez goles y su futuro dará un vuelco próximamente.

El periodista especializado en materia de fichajes, Fabrizio Romano, avanza en exclusiva la decisión definitiva del Mónaco por el todavía futbolista culé. La entidad francesa, aunque aún negocia los últimos detalles, se ha decantado por activar la opción de compra por el atacante de 23 años.

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Ansu Fati y un adiós definitivo al FC Barcelona: precio fijo y porcentaje

La citada fuente, además de informar de la decisión del comprador, arroja más detalles del estado de la negociación. Más allá de la cláusula fijada en once millones de euros, ingreso fijo para las arcas azulgranas, los clubes discuten los últimos flecos del acuerdo. El FC Barcelona incluirá un porcentaje de futura venta por el jugador, por lo que los ingresos futuros por Ansu Fati podrían superar esos once millones de euros.

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Además de la venta, el Barcelona también logra librarse de un sueldo importante. Ansu Fati estaba llamado a ser el heredero del '10' en Can Barça antes de la aparición de Lamine Yamal. Se le pagó como tal, pero ahora las cuentas culés respirarán más aliviadas con este acuerdo que apunta a oficializarse próximamente.

Ansu Fati, feliz en el Mónaco, suma 10 tantos ligueros, además de un gol en la UEFA Champions League. Tras su breve paso por el Brighton, ahora sí parece haber encontrado un sitio en el que seguir con su carrera deportiva.