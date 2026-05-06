La necesidad de Manchester United que juega a favor del Barça por Rashford

Celia Pérez 06 MAY 2026 - 12:52h.

El club inglés necesita darle salida en verano

Qué falta en el Barça para que se dé el fichaje de Bastoni

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Con la temporada prácticamente ya definida, a falta de cantar el alirón, el Barcelona planea ya el próximo mercado de fichajes. A falta aún de cantar el alirón, Deco trabaja ya en una extensa lista de asuntos pendientes, como encontrar un refuerzo para la defensa culé o monitorizar uno de los nombres que está seduciendo a media Europa, pero también en ciertas situaciones dentro de la plantilla de Hansi Flick.

Uno de ellos es continuidad del técnico alemán -a falta de oficialidad- o el futuro de Robert Lewandowski, pero también deberá de solucionar el 'caso Rashford'. El futbolista inglés termina cesión en junio y deberá volver a un Manchester United que parece que no va a contar con él. El club inglés está dispuesto a hacer una profunda remodelación en la que pondrá varios activos en venta y ahí sale a escena el nombre de Marcus Rashford.

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De hecho, los red devils buscan un extremo izquierdo y han puesto el punto de mira en Rafael Leao, según publica el Daily Mail, pero para ello antes deberá dar salida al futbolista cedido esta campaña en el Barça. En este escenario, Arsenal y Bayern se habrían fijado en él, incluso habría sido ofrecido al Newcastle, pero de momento no se ha producido ningún movimiento serio por él.

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Asumir un traspaso de sus características frena a los grandes equipos, incluido al Barça, que descarta hacer frente a un gasto de esas características. A favor de los culés juega esa 'urgencia' que puede tener el United para darle salida este verano, aunque sea en forma de cesión, y poder conseguir a Leao.

A la espera de ver cómo termina la temporada, todo apunta que el futuro del centrocampista inglés seguirá siendo una gran incógnita incluso en un verano que será largo para conocer su futuro.