Fran Fuentes 06 ABR 2026 - 15:58h.

Se trata de un lateral de 21 años y 1.86 de altura, con claras virtudes ofensivas

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El FC Barcelona se marca como prioridad el fichaje de Alessandro Bastoni, quien insiste en cerrar un acuerdo cuanto antes para salir del Inter de Milán. Sin embargo, no sería el único fichaje que Deco tiene en su lista en la Serie A. Es ahí donde sale a la palestra, valga la redundancia, el nombre de Marco Palestra, defensor de 21 años del Cagliari, donde juega cedido por la Atalanta.

Y es que, según adelantó Nicolo Schira y confirmó posteriormente Mundo Deportivo, el FC Barcelona mandó espías para ver en directo al jugador durante el Cagliari-Nápoles de hace un par de semanas. En este sentido, el interés en el futbolista es máximo, debido a su perfil físico y, sobre todo, técnico.

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Marco Palestra es un lateral derecho de apenas 21 años, que mide 1.86 de altura y ya es internacional absoluto con Italia. Sus mayores virtudes son ofensivas, ya que, aunque juega en defensa, también ha hecho las veces de interior y extremo, sumando buena llegada al área, despliegue físico, zancada y potencia. A todo esto hay que sumar su buen pie, ya que ha sumado cuatro asistencias y un gol en los 30 partidos que ha disputado a lo largo del curso.

La Atalanta ya rechazó una oferta del Liverpool por Marco Palestra

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Propiedad de la Atalanta, Marco Palestra ha aprovechado el préstamo desde el conjunto bergamasco al Cagliari para desarrollarse como jugador. Su consagración como jugador de élite es total, pasando de un valor de mercado de 3.5 millones en el pasado mes de agosto a 30 'kilos', según Transfermarkt, en su última estimación. Pese a todo, la Atalanta no es un club que necesite vender. Y es que, según la citada información, ya ha rechazado una oferta de 20 millones de euros más objetivos por parte del Liverpool.

En este sentido, su crecimiento es evidente. Gennaro Gattuso se lo llevó a la repesca del Mundial, donde jugó en la final frente a Bosnia, entrando en el descanso para sustituir a Matteo Politano y llevando bastante peligro al área rival. De la generación del 2005, misma añada que Francesco Pio Expósito del Inter, es una de las mayores promesas del fútbol italiano y, seguramente, uno de los cimientos de la Azzurra en esta fase de regeneración del calcio. Para muestra el interés que suscita en toda Europa, aunque parece complicado que la Atalanta vaya a dejarle salir a cualquier precio. Pese a todo, este movimiento evidencia el conocimiento que Deco y su equipo tienen en torno a la Serie A, más allá de lo evidente con Alessandro Bastoni.