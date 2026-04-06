Jorge Morán 06 ABR 2026 - 10:52h.

El jugador celebró por todo lo alto la victoria de su equipo ante el de Ibai Llanos

Lamentables insultos a Lamine Yamal en el Metropolitano: "Vete con Marruecos"

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Lamine Yamal ha sido uno de los protagonistas del fin de semana. El Barça venció al Atlético en lo que supone un golpe para LALIGA, pero el futbolista culé no terminó nada contento con su partido. Su imagen sin celebrar el gol de Lewandowski o su cabreo cuando se marchaba del Metropolitano, preocupan a una afición que espera que el joven talento este en su mejor estado para los cuartos de Champions League.

Pero tan sólo un día después de su mosqueo en el Metropolitano, Lamine ha vuelto a reaparecer. Esta vez lo hizo junto a Fermín López y Joao Cancelo en la Kings League, en dónde su equipo (La Capital), logró vencer a Porcinos, el club de Ibai Llanos.

La felicidad de Lamine Yamal en la Kings League

El joven jugador del Barcelona estuvo en el palco de presidentes junto a sus compañeros y vivió intensamente un partido que acabó llevándose por 8 a 7. Lamine les explicó las normas a Fermín o a un Joao Cancelo que no entendía el penalti inverso.

Además, como es habitual en este tipo de partidos, el jugador del Barcelona salió al terreno de juego a lanzar su penalti presidente, anotándolo con una gran calidad y sin apenas esfuerzos. Pero sin duda, la imagen del partido la dejó justo al final. El gol de Julen Álvarez dio la victoria a 'La Capital' en los últimos minutos, desatando la euforia de Lamine Yamal.

El futbolista del Barcelona saltó al terreno de juego junto a sus jugadores, gritando y abrazándose a ellos por la alegría de la victoria. Una celebración a la que también se unió Fermín López y que contrasta mucho con lo vivido en el Metropolitano menos de 24 horas antes, en dónde Yamal mostró su lado más triste, generando una gran preocupación a sus aficionados.