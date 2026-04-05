Jorge Morán 05 ABR 2026 - 13:43h.

Jurgen Klinsmann habló de la catástrofe de Italia

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Italia estará fuera del Mundial 2026 y es la tercera edición consecutiva que no logra clasificar. Una situación que ha generado un gran revuelo en el país y que pone el foco en la infraestructura de la Serie A, en dónde los futbolistas del país apenas tienen oportunidades a favor de los extranjeros.

El último en dar su opinión sobre lo ocurrido ha sido Jurgen Klinsmann, ex jugador alemán que estuvo muchos años defendiendo la camiseta del Inter de Milán. El ex delantero se mostró triste con lo ocurrido, pero señaló el verdadero problema de una competición como la italiana.

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La comparación de Lamine Yamal y la Serie A

Jurgen Klinsmann habló del momento que está viviendo el fútbol italiano y como todo se debe a un problema íntegro de su competición nacional. "Está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de jugadores con buena técnica y de confianza en los jóvenes", comenzó diciendo. "En Italia, Lamine Yamal y Musiala probablemente jugarían en la Serie B para adquirir experiencia", comentó de manera contundente.

No sólo eso, sino que además desveló otro de los problemas del fútbol en Italia. "La cultura táctica también supone un obstáculo. Muchos entrenadores, incluso hoy en día, trabajan con el objetivo de no perder en lugar de querer ganar a toda costa. Y estos son los resultados", señaló a un fútbol que cada día pierde más identidad y que ha tenido una de las mayores catástrofes de la historia del deporte.

Klinsmann, aunque no es italiano, vivió durante muchos años en el país y no dudó en mostrar su tristeza por la derrota ante Bosnia. "Sufrí muchísimo con mis amigos italianos de Los Ángeles. La noche posterior al partido tuve problemas para conciliar el sueño", desveló el ex jugador.