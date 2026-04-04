Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 23:27h.

El delantero se marchó hacia el túnel de vestuarios haciendo aspavientos y con un claro descontento

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Lamine Yamal ha sido diferencial en el partido del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. Sin embargo, ha dejado una imagen muy llamativa al término del encuentro. Y es que el futbolista se ha marchado haciendo aspavientos, muy descontento y ni siquiera celebró el gol de Robert Lewandowski, que valía tres puntos importantísimos que significan medio título de LALIGA EA SPORTS.

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Y es que ya se le vio el descontento incluso antes de que finalizara el encuentro. El extremo, que fue uno de los más desequilibrantes, ni siquiera festejó con el resto de sus compañeros el gol del ariete polaco en los últimos minutos. Algo había que no le estaba gustando al '10' barcelonista, que no estaba plenamente satisfecho ni con el triunfo de su equipo.

Sin embargo, la imagen más impactante llegó tras el pitido final del encuentro. Y es que Lamine Yamal abandonó el césped de los primeros, mientras sus compañeros celebraban el triunfo tan importante. En este sentido, Hansi Flick le interceptó y trató de hablar con él, mientras que el jugador señaló en otra dirección, quizás a otro compañero, y dejó a su entrenador pasmado.

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Mientras enfilaba hacia el túnel de vestuarios, un miembro del cuerpo técnico se acercó a él y le preguntó qué le pasaba. Entonces, Lamine Yamal pareció explicarle algo, haciendo aspavientos con los brazos y protestando de manera muy airada, desahogándose con esta persona del staff. Aquí puedes verlo en vídeo, gracias a los compañeros de DAZN.

Hansi Flick resta importancia al enfado de Lamine Yamal

Al respecto respondió Hansi Flick, ante los micrófonos de DAZN: "No, estaba un poco enfadado, pero lo dio todo. Él quiere marcar goles y dar asistencias. Es normal, es normal. Claro que tiene emociones. Ha sido un partido de muchas emociones, lo hablaremos en el vestuario. No, porque ha jugado bien. Ha habido situaciones en las que lo ha intentado todo pero no ha tenido fortuna para hacer ese gol", sentenció el tema.