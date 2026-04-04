Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 22:08h.

El central se quedó con hielo en el banquillo

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El Atlético de Madrid - FC Barcelona dejó dos contratiempos importantes para el conjunto azulgrana. Ronald Araújo no pudo continuar sobre el terreno de juego tras notar molestias físicas y se vio obligado a pedir el cambio en la primera mitad, encendiendo las alarmas en el equipo de Hansi Flick. Pero,

Primero Araújo y luego Marc Bernal

El central uruguayo no pudo continuar tras evidenciar problemas físicos en el muslo. En el minuto 40, el jugador pidió el cambio y fue sustituido por Marc Bernal.

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Poco después, las cámaras mostraron a Araújo en el banquillo con hielo en la parte posterior del muslo, confirmando que su salida se debía a molestias musculares. Una baja sensible para el FC Barcelona, especialmente en un tramo clave de la temporada.

Pero, el mismo que suplió a Araújo le tocó lo mismo. También se tuvo que retirar el central con molestias, que le impidieron acabar el partido y provocar el segundo cmabio en la misma posición.

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Gol de Giuliano Simeone tras el desajuste defensivo

La salida de Araújo coincidió con uno de los momentos más delicados del Barça en el partido. Apenas unos minutos antes, el Atlético de Madrid aprovechó un grave error defensivo para adelantarse en el marcador.

Un balón largo de Clément Lenglet sorprendió a la zaga azulgrana: João Cancelo no cerró, Gerard Martín rompió el fuera de juego y Giuliano Simeone se coló entre ambos para definir con precisión ante Joan García.