Andrea Esteban 03 ABR 2026 - 23:41h.

Pone en perspectiva su propia experiencia rechazando al Barça por respeto al Espanyol

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Sergi Darder, centrocampista del Mallorca, se ha querido pronunciar sobre los cánticos y pitos que recibió Joan García por parte de un sector de la afición del RCD Espanyol tras su fichaje por el FC Barcelona: "Lo de Joan es entendible, como me pitan a mí. Está más que curtido, lo he hablado con él más de una vez… Lo entiendo, pero después no te quejes y pidas respeto".

Darder reconoció que la situación genera reacciones encontradas y que la afición perica tiene un carácter especial por convivir con el Barça en la misma ciudad: "No es fácil ser del Espanyol en Barcelona y eso les hace sacar ese carácter".

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La amistad entre ambos

El centrocampista subrayó su relación cercana con Joan García y defendió que, pese a la polémica, el futbolista debe asumir las consecuencias de sus decisiones profesionales: "A Joan lo considero amigo, porque me llevo increíble con él. Pero no puede quejarse con eso. Él sabía que cuando se fuera del Espanyol al Barça habría que asumir consecuencias".

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Reflexión de Darder

El jugador español aprovechó para poner en perspectiva las experiencias propias: "Yo tuve para ir al Barça y dije que no por respeto al Espanyol. Si me hubiese cogido con 23 o 24 y la carrera por delante, pues igual me la hubiera jugado".

Darder concluyó señalando que la aceptación de estas situaciones es parte de la vida profesional de los futbolistas: "Está dispuesto a asumirlas y todo el mundo contento. Pero tiene que entender que cuando se cruce por la calle con cuatro 'pericos', le digan cosas que no le guste ni a él ni a su madre".