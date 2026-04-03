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Sergi Darder reacciona a los pitos a su amigo Joan García: "Lo entiendo, pero después no te quejes y pidas respeto"

Sergi Darder, en Mestalla
Sergi Darder, en un partido con el Mallorca. RCD Mallorca
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Sergi Darder, centrocampista del Mallorca, se ha querido pronunciar sobre los cánticos y pitos que recibió Joan García por parte de un sector de la afición del RCD Espanyol tras su fichaje por el FC Barcelona: "Lo de Joan es entendible, como me pitan a mí. Está más que curtido, lo he hablado con él más de una vez… Lo entiendo, pero después no te quejes y pidas respeto".

Darder reconoció que la situación genera reacciones encontradas y que la afición perica tiene un carácter especial por convivir con el Barça en la misma ciudad: "No es fácil ser del Espanyol en Barcelona y eso les hace sacar ese carácter".

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La amistad entre ambos

El centrocampista subrayó su relación cercana con Joan García y defendió que, pese a la polémica, el futbolista debe asumir las consecuencias de sus decisiones profesionales: "A Joan lo considero amigo, porque me llevo increíble con él. Pero no puede quejarse con eso. Él sabía que cuando se fuera del Espanyol al Barça habría que asumir consecuencias".

Joan García, ante el Espanyol
Joan García, ante el Espanyol. Cordon Press
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Reflexión de Darder

El jugador español aprovechó para poner en perspectiva las experiencias propias: "Yo tuve para ir al Barça y dije que no por respeto al Espanyol. Si me hubiese cogido con 23 o 24 y la carrera por delante, pues igual me la hubiera jugado".

Darder concluyó señalando que la aceptación de estas situaciones es parte de la vida profesional de los futbolistas: "Está dispuesto a asumirlas y todo el mundo contento. Pero tiene que entender que cuando se cruce por la calle con cuatro 'pericos', le digan cosas que no le guste ni a él ni a su madre".

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Sergi Darder, en el RCD Espanyol
Sergi Darder, en el RCD Espanyol. LALIGA EA SPORTS
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