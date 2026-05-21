Basilio García Sevilla, 21 MAY 2026 - 19:57h.

"Creo que antes del sábado va a haber noticias", dice el presidente del Getafe

José Bordalás 'aparca' su decisión de futuro hasta la próxima semana

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La temporada está a punto de acabar, los movimientos en los despachos van cogiendo velocidad de crucero y, mientras tanto, el Sevilla FC se encuentra en un difícil periodo en el que no se sabe qué va a suceder con su futuro. La compra de la propiedad del club por parte de Sergio Ramos y Five Eleven Capital está en el aire, y la entidad, a nivel de planificación, se encuentra prácticamente en el limbo, sin saber por dónde tirar.

Uno de los asuntos capitales que se deben abordar en las oficinas del Ramón Sánchez-Pizjuán es qué va a suceder con el entrenador del primer equipo. De momento, Luis García Plaza tiene asegurado un año más de contrato, pero las sensaciones que desprendía el técnico madrileño en su última rueda de prensa no eran ni mucho menos de continuidad. Con todo, el entorno de Sergio Ramos ya habría contactado con algunos técnicos, siendo el nombre de José Bordalás el que estaría más próximo a recalar en Nervión.

El alicantino lleva tiempo esperando una llamada del Sevilla e incluso estuvo muy interesado en fichar el pasado ejercicio, con distintos ofrecimientos que no fueron atendidos en favor de Matías Almeyda. Por su forma de ser, de jugar y de comportarse en el campo, es un nombre que ilusiona a un buen número de aficionados, más teniendo en cuenta la difícil situación que vive el equipo, peleando por la permanencia en las últimas cuatro temporadas.

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Ángel Torres habla de Bordalás

Sin embargo, desde tierras madrileñas las sensaciones son muy distintas. El Getafe pelea este sábado por meterse en Europa, recibiendo en el Coliseum a un Osasuna que aún no está salvado. Hace unos días, Bordalás fue reconocido como hijo adoptivo de Getafe, y su presidente, Ángel Torres, ha dejado entrever que está todo muy encarrilado para que continúe como técnico azulón.

“Ya me he reunido tres o cuatro veces en esta semana, porque cambió de agente, y creo que antes del sábado va a haber noticias”, ha expresado este jueves en palabras a Radio Marca.

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El entrenador alicantino cambió de agentes el pasado mes de febrero, como bien indica Ángel Torres, enrolándose en la estructura de You First Sports, una agencia con sede en Sevilla y que mantiene una estrecha relación con el club nervionense. De hecho, representan a Kike Salas y Manu Bueno.