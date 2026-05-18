Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAY 2026 - 17:01h.

El técnico ha sido relacionado con Espanyol y Sevilla en las últimas semanas

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José Bordalás, otra vez en el mercado. El técnico del Getafe, que continúa peleando con el conjunto azulón para acceder a la Conference League, se ha convertido, por enésimo año, en uno de los grandes atractivos de cara al mercado veraniego con varios equipos los interesados en él, pero la decisión, como mínimo, deberá esperar hasta la próxima semana.

Porque en estos momentos, ni el técnico, ni su entorno, quieren escuchar ni una sola palabra sobre el verano. El técnico no es ajeno, ni mucho menos, del habitual interés que se crea alrededor de su figura y es que ya hace semanas equipos como el Espanyol o el Sevilla fueron relacionados con él, algo cada vez más habitual en cada verano.

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Fuentes consultadas por este medio aseguran que Bordalás está orgulloso de aparecer en diversas quinielas, pero que no tomará decisión alguna, al menos, hasta la próxima semana. El técnico está completamente concentrado en conseguir una plaza europea para el Getafe y no quiere que ningún rumor despiste ni a sus jugadores, ni a su cuerpo técnico.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no existan llamadas ni movimientos. Mientras él sigue concentrado en el Getafe -club con el que tiene contrato hasta finales de junio-, sus agentes reciben cualquier tipo de interés para trasladarlo al técnico cuando acabe el curso.

El Espanyol apuesta por Manolo González... ¿y el Sevilla?

En estas, según apunta COPE, uno de los equipos relacionados con el técnico, el Espanyol, ha decidido continuar con Manolo González la próxima temporada, descartando así la llegada de Bordalás. ¿Qué hará el Sevilla?

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La decisión en Nervión parece que tardará un poco más. Con Sergio Ramos y Five Eleven cerrando la compra, en el Sánchez-Pizjuán Antonio Cordón ha detenido cualquier tipo de trabajo/contacto a la espera de solucionar su futuro y en el Sevilla hay instalado un stand by que no deja ni a Luis García Plaza conocer su destino.

El técnico siempre ha estado dispuesto a llegar a Sevilla y si finalmente no consigue puesto Europa con el Getafe y los de Nervión le llaman... ¿acabará siendo técnico blanquirrojo el próximo año?