Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAY 2026 - 16:06h.

El técnico renovó su contrato automáticamente al conseguir la salvación

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Luis García Plaza, de momento, no ha dicho ni que sí, ni que no. El entrenador del Sevilla, que ha asegurado en repetidas ocasiones que él no lee ni escucha información alguna, no es ajeno a la situación que se vive en el Sánchez-Pizjuán y este domingo, a pesar de haber renovado su compromiso de manera automática, empezó a dejar mensajes ocultos sobre su futuro.

Porque la situación del técnico recuerda, en gran parte, a la de otros hombres como José Luis Mendilibar -aunque éste ganó un título- o Quique Sánchez Flores, que llegó incluso a anunciar antes él que se marchaba que el propio club.

El ex del Alavés no parece tener la confianza al 100% no de los directivos actuales, que fueron los que apostaron por él por encima de la opinión de Antonio Cordón, sino del gobierno que se espera que entre en las próximas semanas.

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Todo apunta a que Sergio Ramos y su equipo llegarán a Sevilla con una nueva dirección deportiva, más tras el previsto cese de Antonio Cordón, y un nuevo entrenador para el proyecto, algo que llevó a García Plaza a comentar en sala de prensa que "si no me quieren, cojo las maletas".

Previamente, en DAZN, Luis García Plaza llegaba a decir que "he dicho que no soy sevillista, soy un profesional que viene por trabajo, pero te vas con tu corazoncito sevillista", abriendo -de par en par- las puertas a su salida.

El propio técnico pedía aplazar todo este tipo de temas hasta este próximo viernes, día que comparecerá antes de visitar al Celta, por lo que si no sigue en Nervión es altamente probable que a finales de esta semana sea él mismo el que confirme que busca nuevo proyecto de cara al nuevo curso lejos del Sánchez-Pizjuán.