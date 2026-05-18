Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAY 2026 - 11:59h.

El todavía director de fútbol prepara su salida del Sevilla tras un año muy complicado

Antonio Cordón reaparece: "Sabíamos que podía ocurrir, que la temporada iba a ser difícil"

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Los días de Antonio Cordón en el Sevilla están contados. El todavía director de fútbol blanquirrojo, tras un año en la entidad, anunciará en las próximas jornadas -a menos que cambie todo de manera radical e inesperada- su salida del club, liberando así su puesto y abriendo las puertas a una reconstrucción (la enésima) de la dirección deportiva.

Y hablamos de días porque horas puede ser demasiado precipitado, pero semanas parece demasiado. Antonio Cordón decidió, como lo tenía decidido el club casi desde hace meses, finalizar su etapa en el Sánchez-Pizjuán una vez se consiguiese el objetivo y el anuncio de su salida no debería tardar en demasía.

Descontentos en el Sevilla con algunas de sus decisiones y apuestas, Antonio Cordón siente que no tiene respaldo ni margen en el Sánchez-Pizjuán, además de ver como la llegada de Five Eleven podría complicar, aún más, su día a día próximo.

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Tal es la situación que el ex del Betis tiene totalmente paralizado su trabajo de director deportivo y aunque aparece habitualmente por los entrenamientos del primer equipo, no está tomando decisión alguna. Y eso tampoco ayuda.

El Sevilla necesita 'acelerar' gestiones

Porque el Sevilla, después de otro año lamentable, no puede estar parado. En el club saben que no tienen demasiado mandato ni capacidad tras acordar la venta de acciones, que no habrá espacio para demasiadas decisiones, pero también saben que no pueden estar en stand by durante mucho tiempo.

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Sergio Ramos y su equipo, de manera paralela, han empezado a planificar y el objetivo de todas las partes es que, al menos, la conexión sea fluida y no se pisen intereses de unos u otros.

Con todo ello, todas las partes esperan que Antonio Cordón, primero, confirme su salida y, posteriormente, los últimos flecos se aceleren para que, de manera oficial, Ramos, Marc Boixasa o aquel que vaya a confeccionar la nueva plantilla, empiece a tomar decisiones reales... para evitar otro año de angustia.