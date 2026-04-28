Basilio García Sevilla, 28 ABR 2026 - 13:40h.

"Confiamos plenamente en el staff, en Luis García Plaza"

El mensaje de Nemanja Gudelj tras la derrota ante Osasuna: "Os lo juro como capitán"

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Antonio Cordón es una de esas figuras de la planta noble del Sevilla FC que prácticamente se ha convertido en fantasmagórica. Aparece a cuentagotas, cada vez menos mientras su labor se cuestiona cada día más. Ahora, lo ha vuelto a hacer para pedir un último aliento a la afición en los partidos que restan en casa, claves para conseguir una permanencia que se ha puesto en chino.

El director de fútbol profesional de la entidad ha hablado para los medios oficiales del club, y ha reconocido que contaban con la posibilidad de que el equipo tuviera que luchar hasta el último día para salvarse. Comenzó hablando sobre el partido ante Osasuna del pasado domingo y la derrota en el último suspiro. “Fue una derrota muy dolorosa para todos. Para el staff, jugadores, para la afición... Sobre todo, porque fue un poco trágico cómo se produjo, con nueve minutos que el árbitro alargó y en el último nos hicieron el gol”.

"Es un momento complicado que sabíamos que podía ocurrir. No lo esperábamos en este momento, pero sabíamos la temporada iba a ser difícil y tenemos que mirar hacia adelante”, continuaba Antonio Cordón, arquitecto de una de las plantillas con menos calidad de la historia del club.

Antonio Cordón pide unidad

Llamamiento a la afición. “El lunes es el momento, contamos con nuestra afición, sabemos lo que nos puede dar y puede impulsar al equipo. Ya lo demostró ante el Atlético de Madrid creando esa energía tan positiva. Estuvieron los 95 minutos animando y apoyando a los jugadores. Esta afición no la tiene prácticamente nadie y el lunes va a ser fundamental para sacar los tres puntos. Necesitamos que el Sánchez-Pizjuán sea nuestro templo, el apoyo que siempre hemos sentido de nuestra afición. Con el apoyo de ellos vamos a sacar adelante el partido. Va a ser complicado, pero estamos convencidos".

Confianza en el entrenador. "Es el momento de estar todos unidos, con una conexión total de todos. Confiamos plenamente en el staff, en Luis García, sabemos cómo trabaja y lleva con nosotros ya unas semanas. Creemos que lo vamos a sacar adelante con la unión y el apoyo de todos".