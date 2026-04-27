Pepe Jiménez Sevilla, 27 ABR 2026 - 22:32h.

"No os pido nada, porque sé que entendéis mejor que nadie el momento crucial que se avecina"

El momento elegido para que el Sevilla decida la continuidad de Nemanja Gudelj

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Nemanja Gudelj, capitán del Sevilla, ha publicado un mensaje tras la dura derrota ante Osasuna pidiendo perdón por los últimos resultados y, a su vez, "jurando" que sacarán al equipo de la delicada situación que vive a día de hoy.

El serbio ha utilizado sus redes sociales para mandar un pequeño texto en el que le asegura a la afición del Sevilla que salvarán la categoría con su apoyo.

El mensaje de Nemanja Gudelj

"No hay palabras para describir la frustración que invade a todo el grupo después del partido de este domingo.

Sufrimos por nosotros, por nuestras familias, pero sobre todo por nuestra afición, la que siempre está, la que nunca nos deja.

Sufrimos por vosotros, Sevillistas.

No os merecéis lo que estáis viviendo. Lo sabemos y asumimos la responsabilidad de la situación límite en la que estamos. Nos vamos a hacer cargo. Os lo juro, como capitán y como sevillista.

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Esto es el Sevilla FC y su grandeza nos exige que saquemos al club de donde está. No dudéis porque nosotros no dudamos. Lo vamos a hacer.

Queremos que os sintáis orgullosos de un grupo de jugadores que el lunes os va a entregar su alma y su corazón.

No os pido nada, porque sé que entendéis mejor que nadie el momento crucial que se avecina. Sé que vais a estar ahí. Sé que nos vais a empujar, que nos vais llevar en volandas.

También sé de lo que somos capaces cuando esa comunión grada-equipo se hace realidad en nuestro templo de Nervión. Porque ya lo he vivido. Porque ya lo he sentido.

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El lunes será como en nuestras grandes noches, aunque los objetivos sean diferentes, pero la lucha sigue siendo por lo mismo: lo mejor para nuestro Sevilla FC.

Siempre Sevilla. ¡Vamos Sevilla!".