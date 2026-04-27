Pepe Jiménez Sevilla, 27 ABR 2026 - 21:55h.

García Plaza, tras pasar por el vestuario: "Están llorando, están destrozados; es el mayor reto de mi carrera"

García Plaza advirtió a Akor Adams del peligro de Osasuna justo antes del gol

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Cuando te estás jugando la vida, absolutamente todos los detalles cuentan. El Sevilla perdió un punto este pasado domingo ante Osasuna en la última jugada del encuentro y aunque nadie ha señalado públicamente a ningún compañero, las imágenes ofrecidas por El Día Después dejan claro el elegido para cargar la responsabilidad: Akor Adams, gritado, abroncado y marcado en el gol.

El Día Después ofrece un largo vídeo de los nervios y la incertidumbre existente en el Sevilla en los últimos minutos en El Sadar y si Castrín decía tras el gol que "no podemos hacer esta puta mierda" culpando a todo el equipo, Luis García Plaza iba más directo.

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Con Osasuna cargando el área, el técnico sabía que el punto, aunque no le sacase del descenso, le permitiría "crecer a los chavales" y mientras veía pasar el tiempo, veía cómo Akor Adams llegaba tarde a las coberturas.

Oso, desesperado, aparecía gritándole "Akor, Akor, baja" mientras García Plaza se desesperaba... antes de ver el gol de Osasuna.

El centro desde la derecha, al que llegó muy tarde Akor Adams a tapar, acabó siendo rematado por Catena en el segundo palo, dándole el triunfo a Osasuna y hundiendo, más aún, al Sevilla en el descenso.

García Plaza salía del banquillo totalmente alocado, golpeaba los asientos y miraba, con cara desafiante, a Akor Adams, que ya sabía que, en parte, el tanto recibido era por su culpa.

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Tampoco se podía tranquilizar Djibril Sow, que a pesar de sus molestias se levantó de manera desesperada a gritarle al atacante, aunque a esas alturas ya se podía hacer poco para cambiar lo ocurrido sobre el césped.

Si el Sevilla quiere salvarse necesitará cuidar todos los detalles y, como bien se argumenta en repetidas ocasiones, la mejor defensa para salvarse arrancará en el trabajo de los delanteros.