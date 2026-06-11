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Motor
Fórmula 1

Preguntan a Fernando Alonso por su retirada delante de toda la afición y su respuesta acaba en ovación: "Alguna mentira"

Fernando Alonso, sobre su retirada en Montmeló
Fernando Alonso, en Montmeló. ElDesmarque
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Baño de masas de Fernando Alonso. El piloto asturiano ha pasado por la Fan Zone de Montmeló, donde se ha llevado varias ovaciones. Allí, entre otras cosas, le han preguntado por su futuro y su posible retirada. Y su respuesta, vacilada a la prensa incluida, ha acabado en ovación por parte del público desplazado hasta el circuito catalán.

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