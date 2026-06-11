Preguntan a Fernando Alonso por su retirada delante de toda la afición y su respuesta acaba en ovación: "Alguna mentira"
Baño de masas del piloto asturiano en Montmeló
Aston Martin prevé un fin de semana "muy duro" para Fernando Alonso
Baño de masas de Fernando Alonso. El piloto asturiano ha pasado por la Fan Zone de Montmeló, donde se ha llevado varias ovaciones. Allí, entre otras cosas, le han preguntado por su futuro y su posible retirada. Y su respuesta, vacilada a la prensa incluida, ha acabado en ovación por parte del público desplazado hasta el circuito catalán.