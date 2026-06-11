Aston Martin prevé un fin de semana "muy duro" para Fernando Alonso en Montmeló: "Es un baño de realidad"

Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 12:51h.

En Aston Martin son muy conscientes que el Gran Premio de Montmeló va a ser muy duro para Fernando Alonso

Honda admite que llegó tarde al desarrollo de los motores de 2026 y desvela los problemas que lastran a Fernando Alonso

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Aston Martin llega al Gran Premio de Barcelona con más preocupación que optimismo. El equipo británico afronta la cita de Montmeló consciente de que el trazado catalán será un examen especialmente exigente para medir el verdadero nivel del AMR26, un monoplaza que está protagonizando una de las mayores decepciones de la temporada. Mike Krack, una de las voces más autorizadas de la estructura de Silverstone, anticipa un fin de semana complicado para Fernando Alonso y Lance Stroll al reconocer que el Circuit de Barcelona-Catalunya suele ofrecer un diagnóstico muy preciso sobre el rendimiento real de cada coche.

“Sobre el papel, Barcelona será duro. Muy duro. En Barcelona no hay dónde esconderse. Después de Barcelona, normalmente sabes dónde estás. Es un baño de realidad para tu ritmo. Tenemos que intentar ejecutar sin cometer errores y sacar el máximo aprendizaje”, explica Krack en declaraciones recogidas por Motorsport. El luxemburgués incluso ha admitido que la situación puede resultar especialmente frustrante para los pilotos: “Para los pilotos será lo más duro, porque sabemos que Barcelona es muy exigente con tu paquete y no habrá mucho que puedan hacer al respecto. Tenemos que protegerlos un poco para que no saquen demasiadas conclusiones negativas, porque no hay nada que puedan hacer”.

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Mike Krack enciende las alarmas en Aston Martin

Las palabras de Krack llegan en un momento especialmente delicado para Aston Martin. El proyecto que debía dar un salto definitivo con la llegada de Honda como motorista exclusivo en la nueva era reglamentaria de 2026 está muy lejos de las expectativas generadas durante los últimos años. El equipo de Silverstone ha quedado atrapado en la zona media-baja de la parrilla y Fernando Alonso, que renovó convencido de que lucharía por objetivos mucho más ambiciosos, se ha visto condenado a pelear por posiciones irrelevantes durante gran parte del campeonato. La alianza con Honda, presentada como el gran movimiento estratégico para acercarse a los equipos punteros, está dejando una imagen muy alejada de lo esperado y los resultados están convirtiendo la temporada en un auténtico calvario deportivo.

Pese a ello, dentro del equipo mantienen la confianza en las evoluciones previstas para las próximas carreras. Krack recordó que las mejoras no son una apuesta a ciegas y respaldó las recientes palabras de Alonso sobre la necesidad de que funcionen desde el primer momento. “Es lo mismo para todos los equipos y todas las mejoras. Inviertes tiempo de investigación e inviertes dinero en ellas. No es un ‘vamos a probar a ver si funciona’. Así que, desde ese punto de vista, creo que Fernando tiene razón: tiene que funcionar. Y estamos deseando que llegue, y creemos que funcionará”, se moja Krack. Montmeló dictará sentencia. Y en Aston Martin temen que el veredicto sea especialmente duro.