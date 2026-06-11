Alberto Cercós García 11 JUN 2026 - 11:27h.

Gonzalo Serrano, Miguel Portillo e Iván Vicario se mojan sobre cuándo Aston Martin mejorará las prestaciones del AMR26

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Aston Martin afronta uno de los momentos más delicados desde su llegada a la Fórmula 1. La escudería británica no ha conseguido encontrar el rendimiento esperado en 2026 y los resultados están muy lejos de las expectativas generadas por la inversión realizada en los últimos años y por la preparación del ambicioso proyecto junto a Honda. En este contexto, las próximas evoluciones del monoplaza se presentan como una oportunidad decisiva para intentar revertir una situación que mantiene al equipo en la parte baja de la clasificación y que ha condicionado por completo la temporada de Fernando Alonso.

El piloto asturiano está viviendo una campaña especialmente complicada. Las carencias del AMR26 han impedido que Aston Martin pueda pelear de forma constante por los puntos y Alonso se ha visto obligado a exprimir al máximo un coche que no está a la altura de sus rivales directos. Uno de los pocos motivos para el optimismo llegó en el Gran Premio de Mónaco, donde el español consiguió sumar un punto. Sin embargo, ese resultado aislado apenas ha servido para maquillar una temporada que está siendo muy decepcionante.

Los comentaristas de Mediaset apuestan por las mejoras de Aston Martin

La gran incógnita ahora gira en torno a la fecha de llegada de las mejoras. Gonzalo Serrano recordó que dentro del equipo se maneja la posibilidad de estrenarlas en Hungría y lanzó una advertencia sobre la situación actual de la escudería: "¿Cuándo va a llegar la evolución de Aston Martin? Ellos hablan de que posiblemente sea en Hungría. Más les vale, porque, de verdad, en estos momentos son los últimos. Esto va a ser complicado salir del pozo", señaló el comentarista de Mediaset. Una visión similar comparte Iván Vicario, que confía en que el salto adelante se produzca antes del parón estival. "El gran paso adelante de Aston Martin y Honda creo que llegará antes de las vacaciones, en el Gran Premio de Hungría", afirmó.

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Miguel Portillo, sin embargo, sitúa el horizonte algo más lejos y considera que las novedades importantes llegarán una vez concluido el verano. "Las mejoras para Aston Martin llegarán después del verano. El Gran Premio de Italia va a ser importantísimo para ellos. Toda especificación nueva que va a llevar será el proyecto de diseño de coche definitivo y para 2026", explicó. Sus palabras refuerzan la idea de que Aston Martin ya trabaja con la mirada puesta en el futuro, sin perder de vista la necesidad de mejorar sus prestaciones a corto plazo. Las próximas carreras serán clave para comprobar si las esperadas evoluciones permiten al equipo abandonar la zona baja de la parrilla y ofrecer a Fernando Alonso un monoplaza capaz de luchar por objetivos más ambiciosos.