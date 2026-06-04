Aston Martin se marca dos objetivos, pero convencer a Fernando Alonso es prioritario

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 JUN 2026 - 11:11h.

La escudería británica sabe que el piloto asturiano es clave para el proyecto

El espectacular detalle de la decoración de Aston Martin que Fernando Alonso llevará en Mónaco

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La gira de carreras europeas en el calendario de la Fórmula 1 suele coincidir con las negociaciones contractuales de los equipos y los pilotos de cara a la temporada que viene, y el anuncio de la renovación de Charles Leclerc con Ferrari ha iniciado el juego de las sillas. Aston Martin sabe que Fernando Alonso podría dejar la escudería británica y retirarse de la F1 al final de este año si el rendimiento del AMR26 no muestra una mejoría, así que los de Silverstone se han fijado dos objetivos y el de convencer al asturiano para que siga con ellos es fundamental.

Aston Martin sabe que convencer a Fernando Alonso es algo fundamental

El equipo inglés ha comenzado la temporada con un rendimiento por debajo de lo esperado y, tanto Honda como ellos, están trabajando para darle la vuelta a la situación. Lo que está claro es que quieren hacerlo con Fernando Alonso como líder, así que el objetivo fundamental de Aston Martin es convencer al asturiano de que el AMR26 va a mejorar y que la temporada que viene será muy diferente a la de este año.

Para ello, los de Silverstone saben que las promesas sirven de muy poco en la Fórmula 1 y si el coche no da el nivel, el esfuerzo no habrá servido para nada. Adrian Newey y la escudería británica planean incorporar mejoras después del parón de verano y estas serán cruciales de cara al futuro de Alonso en el mundial.

La mejoría de Aston Martin podría jugar un papel importante

El otro objetivo del equipo, no menos importante, es convertir el actual monoplaza de Aston Martin en un coche competitivo de cara a esa segunda mitad de la temporada. Este factor puede jugar un papel crucial en la decisión de Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, embajador de la escudería inglesa, aseguró para ElDesmarque que la posible retirada del dos veces campeón del mundo no es un tema de conversación dentro de la fábrica. "Es algo que no hemos ni comentado. Lo importante es darle el mejor coche posible para que tenga más difícil su decisión", dijo el catalán.