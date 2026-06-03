Aston Martin se mueve ante las dudas con Fernando Alonso: Alex Albon, un posible fichaje

Alberto Cercós García 03 JUN 2026 - 13:54h.

Las dudas con el futuro de Fernando Alonso hace que Aston Martin rastreé el mercado de pilotos

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El futuro de Fernando Alonso vuelve a situarse en el centro de los rumores dentro del paddock. Aunque el asturiano tiene contrato con Aston Martin hasta finales de 2026, las circunstancias que rodean tanto al piloto como al equipo han provocado que empiecen a surgir dudas sobre su continuidad más allá de esa fecha. Según han desvelado en Racingnews365, la escudería británica estaría valorando diferentes escenarios de cara al futuro y uno de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Alex Albon. El tailandés, actualmente en Williams, encaja en el perfil de piloto experimentado, todavía joven y con capacidad para liderar un proyecto a largo plazo si finalmente Alonso decidiera poner punto final a su trayectoria en la Fórmula 1.

Las incógnitas no se limitan únicamente al rendimiento deportivo. Fernando Alonso afronta una nueva etapa personal tras convertirse recientemente en padre, una situación que inevitablemente puede influir en sus planes a medio plazo. A sus 45 años al término de la próxima temporada, el bicampeón del mundo sigue manteniendo intacta su ambición competitiva, pero también deberá valorar el equilibrio entre su vida familiar y las exigencias de un calendario cada vez más extenso. Aunque desde su entorno siempre han insistido en que la motivación continúa siendo máxima, en Aston Martin son conscientes de que cualquier decisión sobre su futuro dependerá exclusivamente del español y podría llegar en cualquier momento.

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Alex Albon, en la agenda de Aston Martin

A ello se suma un complicado inicio de la temporada 2026 para Aston Martin. El esperado cambio reglamentario, la llegada del nuevo motor Honda y el trabajo de figuras como Adrian Newey habían generado enormes expectativas, pero los primeros resultados estarían lejos de lo esperado. Los problemas de rendimiento y la dificultad para acercarse a los equipos de cabeza han provocado cierta preocupación dentro de la estructura de Silverstone. Si el proyecto no consigue dar el salto competitivo prometido, la continuidad de Alonso podría quedar seriamente condicionada, especialmente teniendo en cuenta que el objetivo del asturiano siempre ha sido volver a luchar por victorias y, si fuera posible, por un tercer campeonato mundial.

En ese contexto aparece la figura de Alex Albon. El piloto de Williams se ha consolidado durante las últimas temporadas como uno de los nombres más valorados de la parrilla gracias a su regularidad y capacidad para maximizar el rendimiento de sus monoplazas. Aston Martin ve en él una opción interesante para asegurar una transición ordenada en caso de que Alonso decidiera no continuar. Por el momento no existe ninguna negociación avanzada ni una decisión tomada, pero el simple hecho de que el equipo contemple alternativas refleja que la incertidumbre sobre el futuro del español empieza a ser una cuestión estratégica dentro de la escudería británica.