Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUN 2026 - 12:03h.

El CEO de la Fórmula 1 ha despejado las dudas con el Gran Premio de Madrid

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Las obras del 'Madring' es uno de los temas más candentes en el mundo de la Fórmula 1 y su CEO, Stefano Domenicali, ha salido en defensa del Gran Premio de Madrid. El italiano, exdirector deportivo de la Scuderia Ferrari, ha concedido una entrevista a Sport y ha despejado las dudas con la celebración del GP en la capital española. El presidente de la F1 también se ha acordado del Gran Premio de Montmeló, el cual se celebrará del 12 al 14 de junio y se podrá seguir en Mediaset, ya que el año que viene no habrá dos carreras en territorio español al ser la de Madrid la única en el calendario.

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Stefano Domenicali sale en defensa del 'Madring'

El ejecutivo italiano ha sido claro en sus declaraciones y ha defendido el proceso de construcción del 'Madring' asegurando que el Gran Premio se celebrará. "Sé que en las últimas semanas algunos han tratado de crear un poco de tensión para decir, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? Así que no, estén relajados. El Gran Premio de Madrid sucederá, estaremos listos”, dijo Domenicali. "Tened claro que estaremos allí, solo quería recordarlo. Todavía hay muchas cosas que hacer pero está bajo el control del promotor y cada semana hay una reunión con nuestras personas que van allí para seguir adelante", aclaró el CEO.

El exdirector deportivo de Ferrari quiso recalcar la importancia del mercado español y sus aficionados. "Para nuestro mercado, quizás detrás del fútbol, es el segundo deporte en términos de visibilidad, en términos de audiencia. Veo un gran potencial en el mercado español para ser aún más importante para el futuro. Los fans de España son importantes porque son parte del legado de los amantes del motorsport y es un signo de respeto que queremos dar a este país“, explicó el de Imola.

Stefano Domenicali también habló del Gran Premio de Montmeló

Con la llegada del Gran Premio de Madrid al calendario oficial de la Fórmula 1, el circuito de Montmeló, después de esta temporada, no volverá a celebrar una carrera de F1 hasta 2028 y Stefano Domenicali habló sobre ello. "Barcelona tiene la oportunidad de volver y hacer lo correcto para el futuro. No creo que deba arrepentirme, tal vez Barcelona se arrepienta. Es una pena, le dimos a Barcelona, en el momento correcto, la información correcta", expuso el italiano.

Además, el CEO de la F1 explicó la diferencia entre el GP de Madrid y de Cataluña y porqué el primero ha pasado a ser fijo. "Barcelona siempre ha representado un evento increíble en España y la belleza de Barcelona fue capaz de traer el interés de Madrid. Madrid ha mejorado la oferta, no económica, la oferta en términos de proposición, en términos de no dar por olvidado que la historia es parte del futuro", concluyó.