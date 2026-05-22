Carlos Sainz avisa con Madring y confirma que La Monumental es una locura: "Superará los 200km/h"

Alberto Cercós García 22 MAY 2026 - 10:32h.

Carlos Sainz, ya en Canadá, habla de sus sensaciones tras probar por primera vez el Madring

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Carlos Sainz afronta este fin de semana el Gran Premio de Canadá con la vista puesta también en el futuro de la Fórmula 1 en España. El piloto madrileño, que hace apenas unos días pudo probar por primera vez el trazado de Madring, habló desde Montreal sobre las sensaciones que le dejó el nuevo circuito que debutará en el calendario en pocos meses. Sainz destacó especialmente el carácter innovador del diseño y el reto que supondrá para los pilotos una pista que combinará zonas urbanas con sectores de circuito permanente, algo poco habitual en el campeonato.

“Es diferente, honestamente, porque es una mezcla entre un circuito urbano y un circuito permanente. Tiene un área urbana pero luego se abre a un circuito completamente permanente”, explica el español en declaraciones recogidas por MARCA. El piloto de Williams aseguró además que los diseñadores han apostado por soluciones muy agresivas y espectaculares desde el punto de vista de la conducción. “Han diseñado probablemente una de las curvas más únicas que he visto en mi vida con esta curva peraltada de casi 180 grados y que termina en una compresión en la que no ves nada y luego bajas mientras al mismo tiempo estás inclinado”, relató Sainz sobre uno de los puntos más llamativos del trazado madrileño.

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La Monumental, un reto para Carlos Sainz y la F1

El madrileño también quiso detenerse en La Monumental, la curva estrella del nuevo circuito y una de las grandes apuestas de Madring para convertirse en un icono de la Fórmula 1. “La Monumental es bastante peraltada, pero para la velocidad que tiene, seguro que superará los 200 km/h todo el camino. Termina con una curva peraltada, y luego al final de la curva, sube y baja, pero sigue peraltada, así que es una curva bastante agresiva e interesante”, resume dejando claro que será uno de los sectores más espectaculares del campeonato.

Sainz considera que el nuevo trazado ofrecerá un pilotaje muy exigente y diferente a otros circuitos urbanos recientes. “También han hecho bastantes cambios de dirección a alta velocidad que serán bastante interesantes desde el punto de vista de la conducción. Creo que disfrutaréis del circuito”, asegura. Además, el español dejó entrever que las largas rectas podrían provocar ciertos desafíos técnicos para los equipos: “Hay un par de rectas largas que podrían darnos, tal vez no un ‘superclipping’, pero sí algo de ‘clipping’, pero ya veremos”. Un aviso que confirma que Madring promete espectáculo tanto para pilotos como para aficionados.