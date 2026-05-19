BYD, en conversaciones con Christian Horner para llegar como duodécimo equipo a la F1

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 MAY 2026 - 13:01h.

La marca de coches asiática ha iniciado contactos con Christian Horner para entrar a la Fórmula 1 como una nueva escudería

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Christian Horner, ex jefe de equipo de Red Bull, podría volver a la Fórmula 1 más pronto que tarde y ya ha movido ficha para que eso se cumpla. El ex directivo de la marca austriaca dejó el mundial en julio de 2025 tras ser despedido y su retorno a la F1 como directivo de un equipo puede hacerse realidad. BYD, la marca de coches china más importante del mundo, está en conversaciones con el inglés para entrar en el campeonato como la duodécima escudería de la parrilla.

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Después del interés mostrado por Stella Li, vicepresidente de BYD, por crear un proyecto de Fórmula 1, Christian Horner ha tenido una serie de reuniones con la estructura asiática para estudiar esa posibilidad. El fabricante chino ha adelantado a Tesla y ahora son los líderes en producción de coches eléctricos y, en las últimas semanas, se ha rumoreado que habían entrado en la subasta por el 24% del equipo Alpine. Sin embargo, las informaciones más recientes aseguran que el plan de BYD es entrar de lleno en la F1 y crear un equipo propio.

Christian Horner podría volver a la Fórmula 1 de la mano de BYD

El directivo inglés, que ha estado este fin de semana viendo el Gran Premio de Mónaco de la competición de coches eléctricos por excelencia, la Fórmula E, está decidido a volver a la F1 y la opción de crear un equipo de la mano de BYD es una realidad. Según informa Planet F1, Horner viajó el fin de semana pasado a Cannes para reunirse con Stella Li y la presencia del británico en las fotografías oficiales del evento celebrado en la localidad del sur de Francia por la marca china, son un mensaje del fabricante y del ex jefe de equipo de Red Bull a la F1.

La primera escudería china de la historia de la Fórmula 1

Stella Li confirmó la semana pasada las reuniones con Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1 y en ningún momento ha cerrado las puertas a ese proyecto. "Siempre estamos en contacto. Me gusta la Fórmula 1 porque es pasión y cultura y la gente sueña con estar allí", dijo la vicepresidenta de BYD. La directiva de la marca china aseguró que supondría un reto mayúsculo, pero que "pondría su tecnología a prueba" y esa oportunidad le motiva. Nunca ha habido una escudería china en Fórmula 1 y la electrificación del deporte puede hacer que BYD se convierta en la primera en la historia de la competición. Si que ha habido representación china en pilotos ya que Guanyu Zhou, actual tercer piloto de Cadillac, perteneció al equipo Alfa Romeo/Sauber durante 3 temporadas.